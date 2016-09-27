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В Ростовской области более 100 шахтеров компании "Кингкоул", объявившие в конце августа голодовку из-за невыплаты долгов по зарплате, приостановили акцию протеста. Об этом заявил представитель инициативной группы Николай Надкерничный, сообщает Интерфакс.

"Сегодня я призвал еще не вышедших из состояния голодовки шахтеров, прекратить ее. Дело в том, что они находились в ней довольно давно, и голодание могло критическим образом отразиться на состоянии их здоровья. К счастью, они согласились приостановить акцию", - сказал Надкерничный.

Активист подчеркнул, что голодовка не отменена полностью, поскольку всю задолженность по зарплате сотрудники пока не получили. "Однако они вынуждены совершить вынужденный перерыв, чтобы набраться сил", - пояснил Надкерничный.

23 августа шахтеры, работавшие на предприятиях компании "Кингкоул", начали голодовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты. Задолженность копилась почти полтора года и к тому моменту составила более 300 миллионов рублей. В состав компании "Кингкоул" входили шахты "Алмазная", "Гуковская", "Ростовская" и "Замчаловская", все они сейчас находятся в состоянии банкротства. "Шахты нужно ликвидировать, но на это нужны миллиарды рублей. На шахте "Алмазная" есть оборудование и административное здание, в сумме которые можно реализовать на почти на 200 миллионов рублей, но этого не хватит, чтобы погасить задолженность. Кроме того выплаты вначале будут направлены банкам", - отметил представитель инициативной группы.

В середине августа на совещании, которое проводил полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, стало известно, что регион не может выплатить заработную плату шахтерам из резервного фонда, так как в этом случае у Ростовской области отзовут все кредиты на сумму почти в 7 миллиардов рублей. "Это условие министерства финансов, ни копейки на другие цели", - сказал тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Генеральный директор ООО "Кингкоул" Владимир Пожидаев взят под стражу. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы…) и частью 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

24 августа представители шахтеров отказались ехать на встречу с губернатором в Ростов-на-Дону. Голодающие потребовали, чтобы глава области сам приехал к ним в город Гуково. "Мы опасаемся, что на нас, на четырех человек инициативной группы, будет оказано давление со стороны правительства Ростовской области. Мы хотим, чтобы губернатор приехал сюда и пообщался с людьми", - пояснил представитель шахтеров Дмитрий Коваленко.

Ко 2 сентября число вступивших в голодовку шахтеров выросло до 175 человек. "Ранее в голодовке участвовали около 70 человек. Еще более 100 человек вступили в голодовку, подписав массовое уведомление в прокуратуру, и общее число увеличилось до 175 человек. Это те люди, которые не получили никаких выплат. Тех, кто получил, около 500 человек, по нашим данным, им перечислено 4,7 миллиона рублей, но это очень мало", - сказал Надкерничный.

Троим голодующим вызывали скорую помощью по состоянию здоровья, сообщил активист. Врачи рекомендовали прекратить голодовку, но шахтеры отказались.

По данным ОАО "Региональная корпорация развития", которая производит выплаты, средства получили более 600 горняков. "Сегодня 30 работников "Ростовгормаш" получили средства на погашение задолженности по зарплате. Всего с 25 августа по 1 сентября 631 горняк ООО "Кингкоул" получил задолженность за апрель-май 2015 года", - сказал представитель компании.