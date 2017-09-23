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Также: Полиция, Акции протеста, Партии, Россия, Политика | Персоны: Сергей Удальцов, Эдуард Лимонов

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В Москве задержаны Удальцов и около 30 его соратников
23.09.2017
Задержание Сергея Удальцова. Фото из личного твиттера
Задержание Сергея Удальцова. Фото из личного твиттера
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В центре Москвы задержан координатор Левого фронта Сергей Удальцов и около 30 его соратников. Об этом сообщается в твиттере активиста.

Левые активисты собирались провести на Страстном бульваре марш "Антикапитализм-2017". Акцию столичные власти согласовать отказались. Удальцова и его сторонников задержали еще на подходе к месту сбора участников.

"Шли спокойно, без плакатов и лозунгов. Сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции", - написал Удальцов. - Задержания продолжаются, на данный момент задержано около 30 человек".

Задержанных некоторое время держали в полицейском автобусе, а затем отвезли в отдел полиции "Тверской". По данным ОВД-Инфо, вместе с Удальцовым туда же доставили лидера "Другой России" Эдуарда Лимонова. Часть задержанных отправили в ОП "Бауманский".

В 2014 году Удальцов был осужден к четырем с половиной годам общего режима по обвинениям в организации "массовых беспорядков" на Болотной площади во время майского Марша миллионов 2012-го и в подготовке дальнейших "массовых беспорядков". Политик был отправлен в ИК-3 Тамбовской области в поселке Зеленый Рассказовского района. Там на него по надуманным поводам налагались взыскания; в знак протеста политик держал голодовки.

8 августа нынешнего года Удальцов освободился, полностью отбыв свой срок.

19 августа Удальцов объявил о намерении провести до конца года восстановительный съезд Левого фронта, который, пока политик находился в заключении, фактически бездействовал.

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23.09.2017
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