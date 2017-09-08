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Также: Болотное дело, Право, Партии, Общество, Россия, Политика | Персоны: Сергей Удальцов

новость Скажи, Серега

Удальцов на допросе в СКР отказался давать показания по Болотному делу
08.09.2017
Сергей Удальцов. Фото из личного твиттера
Сергей Удальцов. Фото из личного твиттера
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Координатор Левого фронта Сергей Удальцов на допросе в СКР отказался давать показания по Болотному делу. Об этом сообщает Интерфакс.

"Действительно, следствие интересовали вопросы по событиям 2012 года. Спрашивали, не появилось ли у меня новой информации о действиях оппозиции в тот период, о действиях каких-то конкретных лидеров оппозиции", - сказал Удальцов.

"Я отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции (право не свидетельствовать против себя). Сам факт вызова считаю элементом давления", - заявил Удальцов. По его словам, координатор Левого фронта сказал следователю, что "все показания были даны в период следствия на тот момент в ходе судебного процесса 2014 года, и добавить нечего".

"Если власти рассчитывали от меня получить показания на других оппозиционеров и стравить нас между собой - это бессмысленно, для меня это неприемлемо. А если была задача оказать на меня давление и показать, что за мной продолжается пристальное наблюдение, это меня тоже не удивляет и не пугает - мне скрывать нечего, я свою деятельность продолжаю открыто и спокойно", - отметил Удальцов. В СКР подтвердили, что допрос Удальцова проводился в рамках Болотного дела. "Решение о его допросе было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями. Он допрошен о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В 2014 году Удальцов был осужден к четырем с половиной годам общего режима по обвинениям в организации "массовых беспорядков" на Болотной площади во время майского Марша миллионов 2012-го и в подготовке дальнейших "массовых беспорядков". Политик был отправлен в ИК-3 Тамбовской области в поселке Зеленый Рассказовского района. Там на него по надуманным поводам налагались взыскания; в знак протеста политик держал голодовки.

8 августа нынешнего года Удальцов освободился, полностью отбыв свой срок.

19 августа Удальцов объявил о намерении провести до конца года восстановительный съезд Левого фронта, который, пока политик находился в заключении, фактически бездействовал.

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Для человека, понимающего, что империалистическое помешательство - главная проблема россиян, Путин, Ходорковский, Навальный или Удальцов выглядят пациентами одного и того же лепрозория, только разведенными по разным палатам. Именно эта общность заболевания и вселяет настоящий ужас.

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