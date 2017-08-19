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Также: Партии, Акции протеста, Россия, Политика | Персоны: Сергей Удальцов

новость Удальцов: Съезд Левого фронта пройдет до конца года

19.08.2017
Сергей Удальцов. Фото из личного твиттера
Сергей Удальцов. Фото из личного твиттера
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Восстановительный съезд Левого фронта состоится до конца года. Об этом заявил координатор движения Сергей Удальцов, сообщает Интерфакс.

"Уже осенью, во второй половине сентября, мы планируем, по крайней мере в Москве, проводить встречи, конференции, собрать наш актив и выработать повестку дня, а к концу года - выйти на восстановительный всероссийский съезд Левого фронта. Приедут люди из регионов, выберем новое руководство", - сказал Удальцов.

Как подчеркнул Удальцов, руководство движения всегда было коллегиальным, "без лидера, без вождя", и таким и должно остаться. "В ближайшее время будем заниматься тем, чтобы и старых активистов поднять "из глубокой заморозки", и очень много новых людей звонит, интересуется, хотят принимать участие в нашей работе", - отметил координатор Левого фронта.

По словам Удальцова, сейчас ведутся переговоры о вхождении в движение с самыми разными движениями, от анархистов до социал-демократов, в том числе Объединенной коммунистической партией, организацией "Ротфронт" и другими левыми социалистами. Координатор Левого фронта также рассчитывает и на сотрудничество с парламентскими левыми партиями. Существующее разобщение надо преодолеть с тем, чтобы к началу 2018 года, когда в активную фазу войдет кампания по выбору президента, левые силы активно участвовали во всех процессах, подчеркнул он. По мнению Удальцова, от левой оппозиции должен быть выдвинут единый кандидат. Однако на данном этапе по этому вопросу есть "только ориентиры", признал он.

Осенью Левый фронт собирается провести протестные акции, сообщил Удальцов. "7 ноября предстоит масштабная акция к столетию Революции. Мы будем добиваться того, чтобы это была единая акция в Москве и регионах, без разобщения", - сказал он. По вопросам проведения протестных акций возможно взаимодействие с либеральной оппозицией и другими политическими силами, считает координатор движения.

8 августа Удальцов, осужденный по Болотному делу к четырем с половиной годам общего режима, освободился из ИК-3 в поселке Зеленый в Тамбовской области, полностью отбыв свой срок.

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Для человека, понимающего, что империалистическое помешательство - главная проблема россиян, Путин, Ходорковский, Навальный или Удальцов выглядят пациентами одного и того же лепрозория, только разведенными по разным палатам. Именно эта общность заболевания и вселяет настоящий ужас.

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