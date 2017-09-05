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Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, меньше месяца назад освободившийся из колонии после отбытия срока по Болотному делу, вызван на допрос в СКР. Первым об этом сообщил telegram-канал Mash; вскоре официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко подтвердила Интерфаксу эту информацию.

По какому именно делу и в каком статусе предполагается допросить Удальцова, чиновница не уточнила. Также она не сообщила, на какое число назначен допрос политика.

В 2014 году Удальцов был осужден к четырем с половиной годам общего режима по обвинениям в организации "массовых беспорядков" на Болотной площади во время майского Марша миллионов 2012-го и в подготовке дальнейших "массовых беспорядков". Политик был отправлен в ИК-3 Тамбовской области в поселке Зеленый Рассказовского района. Там на него по надуманным поводам налагались взыскания; в знак протеста политик держал голодовки.

8 августа нынешнего года Удальцов освободился, полностью отбыв свой срок.

19 августа Удальцов объявил о намерении провести до конца года восстановительный съезд Левого фронта, который, пока политик находился в заключении, фактически бездействовал.