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Также: Акции протеста, Полиция, Амнистия, Россия, Политика | Персоны: Сергей Удальцов

новость Возле Госдумы полицейские задержали Удальцова и его соратников

13.09.2017
Сергей Удальцов на пикете у Госдумы. Фото из личного твиттера
Сергей Удальцов на пикете у Госдумы. Фото из личного твиттера
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В Москве у здания Госдумы полицейские задержали координатора Левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Алексея Воронцова. Об этом Удальцов сообщил в твиттере.

Активисты проводили одиночные пикеты с требованием проведения широкой амнистии к столетию большевистской революции. В момент задержания с плакатом "Требуем широкой амнистии" стоял Воронцов, а Удальцов был рядом с ним. Обоих доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили.

"Никаких протоколов не составлялось - сотрудники полиции фактически признала, что произошло недоразумение", - написал Удальцов.

Провести широкую амнистию Удальцов предложил еще в августе. "Мое предложение - освобождать всех, кто осужден за совершение преступлений, не относящихся к категории особо тяжких, и кому на момент объявления амнистии остается отбывать менее одного года лишения свободы, - писал Удальцов. - Считаю, что общественности надо добиваться реализации этих инициатив, в том числе путем проведения массовых мероприятий, круглых столов, конференций, сбора подписей и т.д.".

Кроме того, Удальцов призвал ускорить принятие закона, приравнивающего один день заключения в СИЗО к полутора или двум дням содержания в колонии, а также ввести более четкие критерии условно-досрочного освобождения.

В 2014 году Удальцов был осужден к четырем с половиной годам общего режима по обвинениям в организации "массовых беспорядков" на Болотной площади во время майского Марша миллионов 2012-го и в подготовке дальнейших "массовых беспорядков". Политик был отправлен в ИК-3 Тамбовской области в поселке Зеленый Рассказовского района. Там на него по надуманным поводам налагались взыскания; в знак протеста политик держал голодовки.

8 августа нынешнего года Удальцов освободился, полностью отбыв свой срок.

19 августа Удальцов объявил о намерении провести до конца года восстановительный съезд Левого фронта, который, пока политик находился в заключении, фактически бездействовал.

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13.09.2017
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