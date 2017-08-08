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Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, осужденный по Болотному делу к четырем с половиной годам общего режима, освободился из ИК-3 в поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовской области, полностью отбыв свой срок. Об этом сообщила на своей ФБ-странице жена политика Анастасия Удальцова.

"Ожидалось, что Сергей освободится 9 августа, но выяснилось, что это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения, - добавила она. - Так что не обессудьте".

Дело против Удальцова было открыто в октябре 2012 года, после демонстрации на НТВ фильма-доноса "Анатомия протеста - 2". Несколькими месяцами позже, 9 февраля 2013-го, политик был отправлен под домашний арест; с этого момента и исчисляется срок его заключения.

Приговор Удальцову вынес 24 июля 2014 года судья Мосгорсуда Александр Замашнюк. Он объявил политика виновным в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве (часть 1 статьи 212 УК) и в приготовлении к организации дальнейших массовых беспорядков, о которых сообщалось в "Анатомии протеста - 2" (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 212 УК). Удальцова взяли под стражу в зале суда.

Вместе с политиком был осужден его помощник Леонид Развозжаев. Он получил такой же срок.

Вину ни Удальцов, ни Развозжаев не признали. В последнем слове координатор Левого фронта подчеркнул, что и он, и Развозжаев занимают "патриотическую позицию" в отношении событий на Украине и "полностью поддерживают волеизъявление жителей Крыма, Донецка и Луганска, как и бо́льшая часть протестного движения". Поэтому, заключил политик, доводы прокуроров, заявлявших, будто деятельность подсудимых обернулась бы для России украинским сценарием, несостоятельны.

18 марта 2015-го коллегия Верховного суда (судья-докладчик - Владимир Кулябин) подтвердила сроки обоим осужденным.

В тамбовской ИК-3, как рассказывала адвокат Удальцова Виолетта Волкова, политзек работал в швейном цеху и выполнял план, однако фсиновцы отказывали ему в поощрениях. Кроме того, на него по надуманным поводам налагались взыскания. Как минимум дважды в знак протеста против отправки в ШИЗО Удальцов объявлял голодовку.

29 марта 2016 года Рассказовский райсуд отказал политзеку в УДО. Два месяца спустя, 26 мая, Тамбовский облсуд подтвердил это решение.

Между тем 11 марта 2016-го ЕСПЧ коммуницировал две жалобы политзека - на неправомерный арест и собственно на приговор - и придал им приоритет.

В марте - мае нынешнего года в одной колонии с Удальцовым содержался лидер движения "Русские Астрахани" Игорь Стенин, осужденный к двухлетнему сроку по сфабрикованному делу об экстремизме. 30 мая приговор Стенину отменили, а его дело прекратили за отсутствием состава преступления.