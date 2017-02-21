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В Салехарде полиция разыскала четверых школьников 10-12 лет, которые потушили "вечный огонь", забросав его снегом. Об этом сообщает УМВД по Ямалу.

Как передает "Красный Север", "вечный огонь" погас в воскресенье. На другой день горотдел полиции начал проверку. Изучив записи камер видеонаблюдения, силовики идентифицировали школьников.

Дети заявили полицейским, что погасили "вечный огонь" из любопытства. По их словам, они не знали, что это символ памяти о погибших в германо-советской войне.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних школьники не состоят, отмечается в сообщении главка.

Инспектора этого подразделения провели с детьми и их родителями "профилактическую беседу". Информацию об инциденте силовики направили в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города "для принятия мер общественного воздействия" к школьникам.

Между тем полицейская проверка продолжается. По ее итогам силовики обещают принять процессуальное решение.

В Салехарде с его менее чем 50-тысячным населением два "вечных огня". Один, который и погасили дети, находится на площади Победы в центре города; другой - в парке Победы на окраине.