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УФСБ по Пермскому краю возбудило дело против 16-летнего школьника из поселка Уральский Нытвенского района Марка Р. дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Об этом сообщает "Перископ". Подростку грозит до пяти лет колонии.

Поводом к возбуждению дела стала запись, сделанная Р. минувшей весной на личной ВК-странице. Подросток принадлежит к языческой субкультуре. В споре с приятелями-христианами он заявил им, что церкви надо сжигать.

В заключении лингвистической экспертизы, проведенной по заказу пермского главка спецслужбы удмуртским УМВД, говорится, что Р. опубликовал "высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям".

В октябре, уточняет "Pro город", оперативники ФСБ прибыли в Уральский и задержали подростка прямо на уроке. Его доставили в региональное управление спецслужбы, где предъявили обвинение и допросили.

После допроса Р. отпустили под подписку о невыезде.

Дело расследует капитан юстиции М. Гедгафов.