О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/FSB/m.257558.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.257558.html
Также: Спецслужбы, Право, Полиция, Регионы, Свобода слова, Интернет, Религия, Дети, Россия, Общество, СМИ, Политика

новость Пермскому школьнику вменяют экстремизм за запись о сожжении церквей

19.12.2016
УФСБ по Пермскому краю. Фото: Википедия
УФСБ по Пермскому краю. Фото: Википедия
Реклама

УФСБ по Пермскому краю возбудило дело против 16-летнего школьника из поселка Уральский Нытвенского района Марка Р. дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Об этом сообщает "Перископ". Подростку грозит до пяти лет колонии.

Поводом к возбуждению дела стала запись, сделанная Р. минувшей весной на личной ВК-странице. Подросток принадлежит к языческой субкультуре. В споре с приятелями-христианами он заявил им, что церкви надо сжигать.

В заключении лингвистической экспертизы, проведенной по заказу пермского главка спецслужбы удмуртским УМВД, говорится, что Р. опубликовал "высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям".

В октябре, уточняет "Pro город", оперативники ФСБ прибыли в Уральский и задержали подростка прямо на уроке. Его доставили в региональное управление спецслужбы, где предъявили обвинение и допросили.

После допроса Р. отпустили под подписку о невыезде.

Дело расследует капитан юстиции М. Гедгафов.

Оставить комментарий Обсудить
19.12.2016

новость Новости по теме
05.12.2016 "Мемориал" признал политзаключенным видеоблогера Соколовского →
27.11.2016 В Саратове возбуждено дело об антихристианских граффити на церкви →
09.06.2016 Полиция разыскала школьниц, сфотографировавшихся на поклонном кресте →
01.06.2016 За вывешивание чучела на поклонном кресте дали 230 часов обязательных работ →
30.05.2016 В Кировской области за порчу поклонного креста дали год ограничения свободы →
25.02.2014 Бывший левофронтовец Капелюш осужден условно за попытку поджога церкви →
29.11.2013 В Петрозаводске поджигатель церкви получил 10 лет →
04.11.2013 СКР открыл дело о русофобских надписях на ограде церкви в Астрахани →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
25434
Play own
Павленский против ФСБ
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Грибок на ногтях
статья Встреча Михалкова с Поветкиным
Илья Мильштейн
новость Массовое отравление в Иркутске
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
новость Росгвардия защитит госстрой
Сергей Меликов. Фото: arms-expo.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Друг Сечина в администрации Трампа
Игорь Сечин, Владимир Путин и Рекс Тиллерсон. Фото: theatlantic.com
новость В Сирии погиб еще один россиянин
Санал Санчиров. Фото: РЕН-ТВ
новость Грозный: подсчет потерь
Моджахеды, убитые под Грозным. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Мундиаль в России под вопросом
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
новость Бубееву ужесточили режим
Андрей Бубеев. Фото Дмитрия Борко
новость Коломойский потерял "Приватбанк"
Отделение "Приватбанка". Фото: privatbank.ua
новость Авиакатастрофа в Якутии
Ил-18. Фото с сайта www.airlines.afriqonline.com
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
новость Нерешительность в Белом Доме
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
статья Бильжо пособил Мединскому
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Чемпионат мира перенесли в Германию
Эмблема IBSF
новость Вагнера ищет жена
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
новость Резолюцию по Алеппо согласовали
Алеппо. Фото: veteranstoday.com
новость Протесты в Польше
Протесты в Варшаве. Кадр TVN24
новость Умерову грозит новое дело
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
в блоге Крысик не хочет платить
383