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Также: Президент, Право, Дети, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин подписал закон о декриминализации семейных побоев

07.02.2017
Пикет против декриминализации побоев. Фото: nasiliu.net
Пикет против декриминализации побоев. Фото: nasiliu.net
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Президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Из статьи 116 УК (побои) исключены слова "в отношении близких лиц". Таким образом, совершенное впервые в течение года семейное насилие переходит в категорию административных правонарушений. За это предусмотрено лишь административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей, ­ареста на 15 су­ток или исправительных работ. Уголовная ответственность будет наступать, только если уже получивший административное взыскание побил родственника вновь или если побои принесли зафиксированный медиками вред здоровью.

27 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. За документ проголосовали 380 депутатов, против - трое.

После принятия законопроекта в Госдуме в первом чтении генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием закона. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал это недопустимым давление на Госдуму. Также Володин заявил, что при выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации семейных мелких побоев депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60 процентов россиян поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.

В Кремле считают, что семейные конфликты нельзя отождествлять с насилием. "Нужно четко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Если вы почитаете законопроект, то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Ответственность, безусловно, нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно".

"Однако гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно", - добавил Песков.

В июне 2016 года Госдума в числе ряда других составов декриминализовала побои, совершенные впервые. Исключение было сделано для побоев, совершенных из хулиганства, по мотивам ненависти или вражду, а также в отношении близких родственников. В КоАП была включена статья 6.1.1 (побои).

Член Совфеда Елена Мизулина сочла новую редакцию статьи 116 УК противоречивой. По ее словам, норма закона "убеждает нас в том, что поведение членов семьи, например родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, является более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице".

27 июля Мизулина внесла в Госдуму законопроект, сходный с нынешним. Однако в октябре документ получил отрицательный отзыв правительства, которое заявило, что в действующей редакции статья 116 обеспечивает "своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких".

В ноябре новый законопроект о декриминализации побоев в семье в Госдуму внесли четыре единороски: депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совфеда Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Его планировалось рассмотреть на последнем заседании Госдумы в осеннюю сессию 2016 года. Однако депутатам не хватило времени для полноценного обсуждения документа, и палата перенесла рассмотрение на первое заседание весенней сессии.

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07.02.2017
в блоге Блоги
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Пара фраз 11.01.2017
в блоге В побоях познавшая

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