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Президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.
Из статьи 116 УК (побои) исключены слова "в отношении близких лиц". Таким образом, совершенное впервые в течение года семейное насилие переходит в категорию административных правонарушений. За это предусмотрено лишь административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей, ареста на 15 суток или исправительных работ. Уголовная ответственность будет наступать, только если уже получивший административное взыскание побил родственника вновь или если побои принесли зафиксированный медиками вред здоровью.
27 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. За документ проголосовали 380 депутатов, против - трое.
После принятия законопроекта в Госдуме в первом чтении генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием закона. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал это недопустимым давление на Госдуму. Также Володин заявил, что при выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации семейных мелких побоев депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60 процентов россиян поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.
В Кремле считают, что семейные конфликты нельзя отождествлять с насилием. "Нужно четко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Если вы почитаете законопроект, то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Ответственность, безусловно, нужна, нужно юридическое регулирование, которое было бы препятствием для семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием незначительные проявления, наверное, тоже вряд ли возможно".
"Однако гипертрофирование, призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений вряд ли было бы целесообразно", - добавил Песков.
В июне 2016 года Госдума в числе ряда других составов декриминализовала побои, совершенные впервые. Исключение было сделано для побоев, совершенных из хулиганства, по мотивам ненависти или вражду, а также в отношении близких родственников. В КоАП была включена статья 6.1.1 (побои).
Член Совфеда Елена Мизулина сочла новую редакцию статьи 116 УК противоречивой. По ее словам, норма закона "убеждает нас в том, что поведение членов семьи, например родителей, применивших к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов, является более общественно опасным, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице".
27 июля Мизулина внесла в Госдуму законопроект, сходный с нынешним. Однако в октябре документ получил отрицательный отзыв правительства, которое заявило, что в действующей редакции статья 116 обеспечивает "своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких".
В ноябре новый законопроект о декриминализации побоев в семье в Госдуму внесли четыре единороски: депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совфеда Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Его планировалось рассмотреть на последнем заседании Госдумы в осеннюю сессию 2016 года. Однако депутатам не хватило времени для полноценного обсуждения документа, и палата перенесла рассмотрение на первое заседание весенней сессии.