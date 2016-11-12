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В Саранске двое молодых людей задержаны за публикацию в соцсети их фотографии на памятнике погибшим во время войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Несмотря на то, что молодые люди сфотографировались, закрыв лица руками, сотрудники полиции установили их личности и задержали спустя менее чем через три часа после размещения фото в Интернете. Ими оказались 17 и 18-летний жители города Саранска, обучающиеся в средне-специальном и высшем учебных заведениях столицы Мордовии", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Максимальное наказание по ней - арест на срок до трех месяцев.

Установленная на площади Победы в Саранске скульптурная композиция состоит из фигур Родины-матери и коленопреклоненного солдата, держащего в руках меч. На снимке, ставшем поводом для возбуждения уголовного дела, двое молодых людей сидят на мече солдата.

Это не первый случай осквернения мемориала в Саранске. В сентябре 2014 года ученик гимназии №12 Александр Косолапов опубликовал в соцсети снимок, на котором он сидит на голове фигуры солдата. В отношении него были возбуждено дело по статье о вандализме и статье 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества). В апреле 2015 года дело было передано на рассмотрение мировому судье. О вынесенном приговоре не сообщалось.