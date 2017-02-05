О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258571.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258571.html
Также: Право, Регионы, Религия, Интернет, Дети, Общество, Россия, Политика

новость Против жительницы Белгорода открыто дело за прикуривание от свечки в церкви

05.02.2017
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
Реклама

Белгородский горотдел СКР возбудил дело против 21-летней местной жительницы, в мае прошлого года поместившей на своей странице в соцсети фотографии, на которых прикуривает сигарету от свечки в церкви. Об этом в пятницу сообщил областной главк ведомства, не уточняя имени подозреваемой.

Гражданке вменена часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих), предусматривающая до года колонии.

По информации Go31.Ru, это первый в регионе случай открытия дела по 148-й статье.

Схожее фото сделала в конце июня 2016 года 15-летняя школьница по имени Юлия в городе Чайковский Пермского края. Как сообщал "Pro город", она сфотографировалась в местной церкви Георгия Победоносца, изображая, что прикуривает сигарету от свечки, поставленной за здравие. "Она даже не прикурила: просто поднесла сигарету к свече и все, - рассказывала изданию приятельница Юлии Алина. - Подруга сделала это, чтобы показать, какая она аморальная и как ей плевать на людей".

В городе о поступке школьницы стало известно почти сразу, однако широкую огласку инцидент получил в середине августа, после публикации "Чайковских новостей", подготовленной совсем по другому поводу. Это была статья с рекламой местной фирмы "Домофон-сервис", а случай в церкви в нем упомянули мимоходом.

После этой публикации полиция начала проверку. 20 сентября телекомпания "Рифей-Пермь" передала, что родителей Юлии привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), предусматривающей штраф от 100 до 500 рублей. С самой школьницей полицейские провели "профилактическую беседу".

На фото Юлии в церкви обе ее руки находятся в кадре, то есть сделан снимок был не ею. Кто сфотографировал девушку, не уточнялось.

Между тем по запросу "девушка прикурила в храме" Google в августе прошлого года выдавал также фото некоего молодого человека, склонившегося с сигаретой над свечками в церкви.

Оставить комментарий Обсудить
05.02.2017

новость Новости по теме
19.12.2016 Пермскому школьнику вменяют экстремизм за запись о сожжении церквей →
05.12.2016 "Мемориал" признал политзаключенным видеоблогера Соколовского →
27.11.2016 В Саратове возбуждено дело об антихристианских граффити на церкви →
09.06.2016 Полиция разыскала школьниц, сфотографировавшихся на поклонном кресте →
01.06.2016 За вывешивание чучела на поклонном кресте дали 230 часов обязательных работ →
30.05.2016 В Кировской области за порчу поклонного креста дали год ограничения свободы →
25.02.2014 Бывший левофронтовец Капелюш осужден условно за попытку поджога церкви →
29.11.2013 В Петрозаводске поджигатель церкви получил 10 лет →
04.11.2013 СКР открыл дело о русофобских надписях на ограде церкви в Астрахани →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трамп о Путине-убийце
Дональд Трамп. Кадр интервью Fox News
статья На границе краха
Виталий Портников
новость Михайлов отказался от показаний
Сергей Михайлов. Источник: novayagazeta.ru
в блоге Послабление для украинцев
383
статья Авдеевка под обстрелом: ФОТО
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Девственность и опытность
383
новость Крым не включат в список регионов России
Карта Крыма
новость Убит силовик ЛНР
Взорванный в Луганске автомобиль. Кадр видеозаписти
статья Романов с балериной
Илья Мильштейн
новость Суд приостановил указ Трампа
Боб Фергюсон. Фото: opb.org
новость Стомахина наказали за "жаргонизм"
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
новость Трамп передумал пытать
Пытки в тюрьме Гуантанамо. Фото: blog.gitmomemory.org
в блоге Удалая русская фраза
383
новость СКР проверяет болезнь Кара-Мурзы
Владимир Кара-Мурза младший. Фото с личной страницы
новость Лукашенко: Путина опутали враги
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
новость Крым: мусульманам продлили аресты
Муслим Алиев. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Лжетолстой и Толстой
383
новость Балух: в СИЗО еще на месяц
Владимир Балух. Фото Василия Овчинникова
новость Чеченский арсенал в Вене
Австрийские полицейские. Фото: vienna.at
новость Умер Георгий Тараторкин
Георгий Тараторкин. Фото: mossoveta.ru