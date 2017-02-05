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Белгородский горотдел СКР возбудил дело против 21-летней местной жительницы, в мае прошлого года поместившей на своей странице в соцсети фотографии, на которых прикуривает сигарету от свечки в церкви. Об этом в пятницу сообщил областной главк ведомства, не уточняя имени подозреваемой.

Гражданке вменена часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих), предусматривающая до года колонии.

По информации Go31.Ru, это первый в регионе случай открытия дела по 148-й статье.

Схожее фото сделала в конце июня 2016 года 15-летняя школьница по имени Юлия в городе Чайковский Пермского края. Как сообщал "Pro город", она сфотографировалась в местной церкви Георгия Победоносца, изображая, что прикуривает сигарету от свечки, поставленной за здравие. "Она даже не прикурила: просто поднесла сигарету к свече и все, - рассказывала изданию приятельница Юлии Алина. - Подруга сделала это, чтобы показать, какая она аморальная и как ей плевать на людей".

В городе о поступке школьницы стало известно почти сразу, однако широкую огласку инцидент получил в середине августа, после публикации "Чайковских новостей", подготовленной совсем по другому поводу. Это была статья с рекламой местной фирмы "Домофон-сервис", а случай в церкви в нем упомянули мимоходом.

После этой публикации полиция начала проверку. 20 сентября телекомпания "Рифей-Пермь" передала, что родителей Юлии привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), предусматривающей штраф от 100 до 500 рублей. С самой школьницей полицейские провели "профилактическую беседу".

На фото Юлии в церкви обе ее руки находятся в кадре, то есть сделан снимок был не ею. Кто сфотографировал девушку, не уточнялось.

Между тем по запросу "девушка прикурила в храме" Google в августе прошлого года выдавал также фото некоего молодого человека, склонившегося с сигаретой над свечками в церкви.