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Против 17-летней жительницы Минеральных Вод возбуждено дело за фото у памятника погибшим в германо-советской войне. Об этом сообщает ставропольский главк СКР, не уточняя имени фигурантки.

Девушке вменяется часть 3 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России), предусматривающая штраф, обязательные работы продолжительностью до 360 часов либо до года исправработ.

Согласно фабуле дела, в марте прошлого года подозреваемая, находясь вместе с подругой у памятника, расположенного в селе Левокумка в черте Минеральных Вод, сфотографировала себя на мобильник "с поднятой вверх рукой в виде жеста, схожего с нацистским приветствием". Фото она поместила "на одной из социальных страниц в сети Интернет".

Мобильник и компьютер девушки предполагается "осмотреть" для получения вещественных доказательств.