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новость Госдума готовит законопроект о трудовом воспитании школьников

14.02.2017
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
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Госдума разрабатывает законопроект о трудовом воспитании школьников. Как передает ТАСС, об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"Я знаю, что ваши коллеги в думе готовят вообще закон о трудовом воспитании школьников, который мы будем поддерживать обеими руками", - сказала Васильева, обращаясь к члену комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Екатерине Лаховой.

В сентябре 2016 года Васильева заявила о необходимости привлечения детей к уборке школ и работе на пришкольных участках. "Мы должны вернуть и сельские бригады, которые у нас были в сельских школах", - также заметила министр.

По словам чиновницы, ученик должен быть "не потребителем маленьким, а созидателем, который в этой школе созидает вместе с нами, с учителями и родителями".

В январе Васильева выступила "за возврат к лучшим традициям советской школы". "Все новое - это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально", - заявила министр.

По ее словам, любая школа XXI века "должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд". "И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?", - задается вопросом Васильева.

Васильева была назначена министром образования 19 августа 2016 года, сменив на этом посту Дмитрия Ливанова. 30 августа она посоветовала родителям блокировать сайты и игры в интернете для своих детей. "Что касается школы, я считаю, что в школах должна быть профилактическая замена. Чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети", - сказала министр.

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Когда-то она считалась "прогрессивной" и даже проявляла симпатии к католичеству. Но один ее знакомый лет десять назад охарактеризовал мне Васильеву так: "Она в общем-то хороший человек... Однако в какой-то момент надо было делать выбор. И она предпочла дружить не со Святым Престолом, а с Патриархией".

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