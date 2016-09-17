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"Коммерсант": Антикоррупционный главк МВД может быть ликвидирован
17.09.2016
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
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статья Статья

Межродовые схватки

Ибо все они и есть государство: Путин, Золотов, Бортников, Патрушев, Бастрыкин, Чайка. Они тут власть - от первой до четвертой, и в поединках между ними, в этих исполненных подлинного драматизма столкновениях жаб с гадюками, определяется и перепроверяется сила их административных ресурсов.

Илья Мильштейн
22.07.2016

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД может быть радикально реорганизовано или даже вовсе упразднено после скандала с полковником Дмитрием Захарченко. Об этом сообщает "Коммерсант".

В антикоррупционном главке МВД продолжается проверка, назначенная министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. По ее итогам последуют оргвыводы, которые в первую очередь коснутся руководства ГУЭБиПК. Начальник главка Андрей Курносенко подал рапорт об отставке, не дожидаясь итогов проверки.

Под угрозой находится не только руководители ГУЭБиПК, но и сам антикоррупционный главк, сообщают источники"Коммерсанта". Власти активно обсуждают вопрос о возможном упразднении не только управления "Т" (преступления в сфере топливно-энергетического комплекса), которое возглавлял Захарченко, но и всего главного управления. В лучшем случае речь идет о его "ребрендинге", отмечает издание. "Коммерсант" напоминает, что аналогичное решение было принято в 2011 году. Тогда вместо департамента экономической безопасности МВД, сотрудники которого неоднократно оказывались замешанными в коррупционные скандалы, был создан ГУЭБиПК.

Источники издания сообщают, что у предыдущего начальника антикоррупционного главка Дениса Сугробова, в настоящее время обвиняемого в создании организованного преступного сообщества, были серьезные претензии к Захарченко. Тот тогда работал в управлении "П" (преступления в сфере потребительского рынка). Однако Сугробов не смог уволить своего подчиненного. Якобы в личном деле Захарченко есть некая отметка (так называемый красный уголок), говорящая о его связях со спецслужбами. Она обеспечивает неприкосновенность сотрудника.

О неприкосновенности Захарченко свидетельствует также произошедший в прошлом году коррупционный скандал. Тогда за покушение на мошенничество на полмиллиона долларов в одном из кафе был задержан оперуполномоченный управления "Т" полковник Астемир Сокуров. Впоследствии суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Во время операции Захарченко, непосредственный начальник Сокурова, находился за соседним столиком. Однако он не проходил по делу даже свидетелем.

10 сентября Захарченко был задержан и затем арестован судом. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (статья 294 УК), а также в получении взятки (статья 290 УК).

По данным следствия, при обыске у него было изъято более 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

Уже на следующий день после задержания Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в Федеральную резервную систему США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал валюту. Пока следователи предполагают, что изъятые доллары были откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил Захарченко. За неиспользование собранного компромата, полицейский и его помощники якобы не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком.

В деле Захарченко могут появиться новые фигуранты. "Пока в деле фигурирует один Захарченко, его предполагаемые сообщники в настоящее время устанавливаются. Эпизод с Нота-банком, часть похищенных денег которого, возможно, была обнаружена в ходе обысков, может свидетельствовать о том, что полковник полиции крышевал обнальный бизнес. За это он мог получать свой процент, и действовал он явно не один", - сказал источник ТАСС.

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