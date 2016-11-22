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Пресненский райсуд Москвы арестовал банковские счета по делу в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Пылину.

"Суд действительно арестовал счета по делу, но так как дело под грифом "секретно", кому точно они принадлежат, я не могу сказать", -сказала Пылина. Она также отказалась уточнить сумму на арестованных счетах.

Защите ничего не известно об аресте счетов Захарченко или кого-то из членов его семьи, сообщил адвокат Александр Лебедевич.

"Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем. Общая сумма арестованных денег составляет более 16 миллионов долларов", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

9 сентября и.о. начальника управления "Т" Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Захарченко был задержан и на другой день арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

13 сентября глава МВД Владимир Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке в связи с арестом Захарченко. 17 сентября "Коммерсант сообщал, что по ее итогам ГУЭБиПК может быть серьезно реорганизовано или вообще ликвидировано. СМИ сообщали, что начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко написал рапорт об отставке. Однако другие источники утверждали, что генералу грозит лишь дисциплинарное взыскание.

29 сентября МВД сообщило о завершении проверки. По ее результатам были уволены из МВД Захарченко и его непосредственный руководитель, начальник управления "Т" Александр Тищенко.

"За непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности во вверенном подразделении" предупрежден о неполном служебном соответствии получили Курносенко и начальник отдела конспирации, кадров и государственной службы этого главка Владимир Абметко. Такое же дисциплинарное взыскание получил и бывший замначальника антикоррупционного главка Олег Калинкин, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность управления "Т". Сейчас он возглавляет управление МВД на транспорте по ЦФО.