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В Сергиевом Посаде у редактора и издателя "Альтернативной газеты" Андрея Трофимова прошел обыск по делу об экстремизме. Об этом он сам сообщил в соцсети.

Утром в квартиру к Трофимову пришли полицейские, в том числе несколько ОМОНовцев в масках. "Говорят, что у них есть постановление об обыске моей квартиры от следователя, возбудившего уголовное дело по экстремизму. Сейчас изымут все устройства. На самом деле, я закон не нарушал и считаю это все нападками, связанными с моей профессиональной деятельностью", - написал Трофимов.

Следователи изъяли всю оргтехнику, телефоны, все носители информации, в том числе диски с детскими мультфильмами, а также два квадрокоптера.

"Буду пытаться все это вернуть, но надежды мало. Сотрудники сказали, что я "не на то ухо наступил", - сообщил Трофимов после обыска. - Дело свое не брошу. Закон не нарушал и нарушать не собираюсь".

Как уточнил журналист, дело открыто в отношении атамана местных казаков Турухина по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Обыск проводил старший уполномоченный по особо важным делам ГУ МВД по Московской области Михаил Дубовой. Как было сказано в постановлении об обыске, следствие считает, что Трофимов занимался распространением информации о деятельности казаков. Последних сам журналист назвал "православными фашистами".

В 2014 году Трофимов действительно в качестве журналиста освещал некоторые акции казаков.

Трофимов рассказывает о проведеннном у него обыске: