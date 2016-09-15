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Судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Ирина Пикина отклонила апелляцию главреда городского информагентства "Между строк" Натальи Вахониной на уголовное преследование по делу об экстремизме. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на саму журналистку.

При этом Пикина признала, что срок давности привлечения Вахониной к ответственности истек еще несколько лет назад. Однако, говорится в решении, журналистка на допросе в СКР сама отказалась от закрытия дела по нереабилитирующему основанию.

Слушания по жалобе Вахониной прошли 14 сентября, однако оглашение определения судья отложила на четверг.

Журналистка намерена обжаловать решение Пикиной в Свердловском облсуде.

Дело против Вахониной было возбуждено 14 июля 2016 года. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) журналистке грозит до четырех лет колонии.

Поводом к преследованию Вахониной стала публикация в ВК-группе "Русский образ - Нижний Тагил" (ныне удалена) трех песен рок-группы "Хук справа" - "Русский образ", "Образ Руси", "Бойцовский клуб" - и клипа этой же группы "Готовься!". Аудиозаписи были помещены 7 декабря 2011 года, а видео - 24 декабря 2012-го. Публикации сделаны от имени администратора ВК-группы, однако СКР утверждает, что поместила их именно Вахонина.

Как рассказывала Вахонина, в июле к ней в редакцию явились двое оперативников ЦПЭ, которые "предлагали в чем-то добровольно сознаться". После этого, 12 июля, журналистку вызвали на опрос в качестве свидетеля в СКР, однако она отказалась от объяснений, сославшись на статью 51 Конституции.

18 августа в квартире Вахониной СКР провел обыск. У журналистки изъяли системный блок, ноутбук, мобильник и несколько флэшек. При обыске присутствовал оперативник ФСБ.

На другой день Вахонину допросили уже в статусе подозреваемой. Насколько можно заключить, в этот раз она от дачи показаний не отказывалась. По окончании допроса подозреваемую отпустили под обязательство о явке. В передвижениях журналистка не ограничена - она может как перемещаться по России, так и выезжать за пределы страны.

Вину Вахонина не признает. Возбуждение дела она связывает со своей деятельностью своего информагентства, в том числе с публикацией расследования о бизнесе мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Как отмечал директор агентства "Между строк" Егор Бычков, песни и клип, публикация которых вменяется журналистке, в список экстремистских материалов не включены.

В прошлом Бычков возглавлял нижнетагильское отделение фонда Евгения Ройзмана "Город без наркотиков". Он был фигурантом двух уголовных дел.