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новость Поэту Бывшеву грозит новое дело об экстремизме

15.09.2016
Александр Бывшев. Фото из личного архива
Александр Бывшев. Фото из личного архива
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Поэту Александру Бывшеву из пгт Кромы Орловской области, в прошлом году осужденному к обязательным работам за публикацию стихотворения "Украинским патриотам", грозит новое дело по "экстремистской" статье УК. Об этом "Граням" сообщил сам Бывшев. Теперь внимание властей привлекло стихотворение Бывшева "На независимость Украины", опубликованное в феврале 2015 года целым рядом украинских изданий.

Утром в четверг Бывшев был вызван в Кромской межрайотдел СКР. Замначальника отдела Дмитрий Зубов сообщил, что в следственное ведомство поступили материалы проверки, проведенной по факту публикации стихотворения. Кто проводил проверку, Бывшев не пояснил. Как можно предположить, этим занимался ЦПЭ.

Зубов намеревался опросить Бывшева, однако тот отказался от объяснений, сославшись на статью 51 Конституции.

По итогам доследственной проверки, начатой СКР на основании присланных материалов, против поэта с большой вероятностью могут сфабриковать новое дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). "Похоже, прав был один из моих "доброжелателей" в погонах: "Вас здесь уже не оставят в покое..." - заметил "Граням" Бывшев.

"На независимость Украины" автор охарактеризовал как "полемический ответ" на одноименное стихотворение Иосифа Бродского (1992), выдержанное в духе великорусского шовинизма.

Бывшеву 44 года, он работал в кромской школе учителем немецкого языка. Автор двух книг стихов.

Дело за публикацию стихотворения "Украинским патриотам" против Бывшева возбудили в мае 2014 года после статьи в районной газете, написанной в стилистике советской разгромной критики. Поэту вменили часть 1 статьи 282, предусматривающую до четырех лет колонии. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

В июне 2014 года против Бывшева открыли еще одно дело по части 1 статьи 282. Оно было заведено за публикацию 15 апреля стихотворения "Украинские повстанцы". Однако в феврале 2015-го Бывшев получил из прокуратуры уведомление о закрытии этого дела.

Оба этих дела также вел старший следователь Зубов. На тот момент он еще не был замначальника отдела.

13 июля 2015 года судья Кромского райсуда Маргарита Гридина приговорила Бывшева к 300 часам обязательных работ. Она также постановила конфисковать у осужденного ноутбук и на два года запретила ему работать в школе. Сам Бывшев вину не признал.

Приговор Гридиной основывался на решении судьи того же суда Елены Гудковой, которая 3 октября 2014 года объявила стихотворение "Украинским патриотам" экстремистским материалом.

26 августа коллегия Орловского облсуда (судья-докладчик - Юлия Орловская) оставила приговор поэту в силе.

После возбуждения дела Бывшев был включен в список террористов и экстремистов. В силу этого его счета и банковские карты заблокировали, лишив его возможности получать денежные переводы. Таким образом, поэт, у которого на руках пожилые родители, остался без средств к существованию.

От работы в школе Бывшев был отстранен еще в августе 2014 года. В сентябре 2015-го, после вступления приговора в законную силу, его уволили.

В октябре 2015 года ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу поэта на приговор.

После возбуждения первого дела силовики постоянно терроризировали Бывшева. У него устроили обыск по делу о поджоге; также с поэтом устраивали различные "беседы".

Комментарии 62 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2016
справка Справка

Александр Бывшев. "На независимость Украины"

В адрес тебя летят пули, снаряды, маты.
(Не наигрались, поди, кацапы в свои "аты-баты".)
"Ишь, захотела свободы! - взвыла Москва. - Вот дерьмо!.."
Твой Майдан для Кремля, как для циклопа бельмо.

Прав был Мыкола Гоголь: эти свиные рыла
Русь захватили "Святую" спереди, с флангов и тыла.
В месте на букву "ж" засели уже глубоко.
Здесь прописались навечно Шариковы и Ко.

К зеркалу подойти боится немытая "Раша".
"Третий Рим", "Китеж-град" и прочее - просто лажа.
Но мечтает по-прежнему в мире иметь всех в рот.
И с похмелья рыгает: "Мы - богоносец народ!"

Северная держава смотрится наглым подростком.
В ней квартирует тьма горячих голов-отморозков.
Бомб ядреных до черта и "калашей" будь здоров...
Дай им топор войны - ох, наломают дров!

"Ватник" захлебывается ненавистью к "укропу"
И на чем свет стоит Штаты клянет и Европу.
НАТО пускай готовит побольше и крепче сеть. -
Русскому хватит медведю на соседей борзеть.

В ледяном Быдлостане ничто под Луной не ново:
Сталина почитают опять как отца родного.
Дружно встать в позу рака - иванушкам самый смак.
Видно, и впрямь без плетки им не прожить никак...

С той, что тебя гнобила, Господь еще спросит строго.
В дебри, леса, болота скатертью ей дорога.
А я на Запад гляжу, слезно небо моля:
"Щастя тобi бажаю, Україно моя!"

Пресса Украины. 11.02.2015

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Последнее слово Александра Бывшева

07.07.2015

В Орловской области завершился суд над школьным учителем Александром Бывшевым. За стихотворение "Украинским патриотам" прокурор требует для него полгода исправительных работ и запрета на профессию. Приговор будет оглашен 13 июля. Мы публикуем последнее слово Александра Бывшева - полный текст и видеорепортаж.
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28.08.2015 Оперативники центра "Э" изъяли у Александра Бывшева компьютер и ноутбук →
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