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В прениях сторон по делу 63-летнего жителя чувашского города Цивильска Николая Егорова, которому вменяется репост на личной ВК-странице "Открытого письма москалям" Бориса Стомахина, прокурор Цивильского района Рамиль Рафиков запросил для подсудимого 360 часов обязательных работ. Об этом "Граням" сообщил адвокат обвиняемого Евгений Губин.

Слушания по существу дела открылись 8 июля в Цивильском райсуде. Процесс ведет судья Сергей Петров.

Прения продолжатся 13 октября, начало заседания в 11 часов. Губин просил, чтобы ему дали выступить сразу после Рафикова, однако Петров отложил слушания.

Егорову вменяется часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку). Об открытии дела стало известно в начале ноября 2015 года, после обыска у блогера. Как утверждается, текст Стомахина Егоров поместил у себя во "Вконтакте" 8 мая 2015-го. При этом утверждается, что текст признан экстремистским материалом, тогда как в действительности "Открытое письмо москалям" в соответствующий список на сайте Минюста не включено.

Егоров вину не признает, отрицая сам факт публикации текста. "Доступ к его аккаунту в силу небольших познаний им специфики интернета имеет неограниченное количество людей", - пояснял Губин.

Между тем Росфинмониторинг внес Егорова, который после выхода на пенсию работает охранником на заводе, в список террористов и экстремистов.

Сам Стомахин за свои публикации был осужден трижды. Первый срок, пять лет общего режима, он отбыл в 2006-2011 годах. С ноября 2012 года публицист находится в заключении по второму и третьему делам. Путем частичного сложения приговоров ему дали семь строгого режима. Политзек отбывает срок в ЕПКТ - внутренней тюрьме - ИК-10 Пермского края на станции Всесвятской в черте города Чусового. Недавно стало известно, что администрация колонии объявила Стомахина злостным нарушителем режима и на этом основании просит суд перевести публициста в тюрьму.

Публикацию текстов Стомахина вменили еще ряду лиц. Так, в 2014 году за перепечатку статьи "Закопать Россию!" открыли одно из дел против ульяновского публициста и активиста Сергея Крюкова, в тот момент находившегося в СИЗО. Этот эпизод квалифицировали по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех лет колонии. В дальнейшем Крюков скрылся на Украине, где получил политическое убежище.

В мае нынешнего года в Твери был осужден к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения местный блогер Андрей Бубеев. Ему среди прочего вменили репост на личной ВК-странице статьи Стомахина "Крым - это Украина!". Этот эпизод был квалифицирован по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Бубеев отбывает срок на участке колонии-поселения в ЛИУ-3 Тверской области недалеко от Бологого.