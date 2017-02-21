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Адвокат Илья Новиков объявил вознаграждение 250 тысяч рублей за достоверную информацию о Козырьке - гражданине, фото которого приобщены к делу болотника Дмитрия Бученкова как фотографии самого обвиняемого. Об этом юрист сообщил на своей ФБ-странице. Имя информатора он пообещал сохранить в тайне.

"Мы обсуждали с коллегами этот шаг, мне советовали от него воздержаться, поскольку для адвоката неуместно заниматься сыскной работой", - заметил Новиков. Однако, продолжил он, СКР упорно игнорирует выводы ранее проведенной независимой экспертизы, которая определенно установила, что Бученков и Козырек - разные лица. Игнорируются и свидетельские показания о том, что Бученкова вообще не было 6 мая 2012 года на Болотной площади - он лишь вечером того дня вернулся в Москву из Нижнего Новгорода. "Следствие окончено, у нас осталось меньше месяца, чтобы представить что-то радикально новое до того, как дело уйдет в суд", - написал адвокат.

Обращение к самому Козырьку, продолжил Новиков, результата не даст: если за год с лишним с момента ареста Бученкова гражданин, изображенный на фото, не объявился, не стоит ожидать, что он сделает это теперь. "Я новый человек в Болотном деле, и у меня пока нет своего мнения о том, были ли в толпе настоящие провокаторы, - заметил юрист. - Но если были, то этот человек вел себя именно как провокатор - распылял газ, швырял бутылки и т. п. У меня нет задачи помочь его посадить - меня вполне устроит его настоящее имя, которое можно проверить, и фотографии, снятые в других местах, до или после Болотной".

"Если Козырек все же объявится сам и назовет себя, даже из безопасного места, я выплачу ему ту же сумму, - заверил Новиков. - И предоставлю в придачу хорошего адвоката, если захочет".

Блогер-анархист Александр Григорьев, недавно отбывший срок за поджог районной администрации в Орске, Оренбургская область, осудил инициативу Новикова, написав в комментарии к его посту: "Это не система защиты. Вытащить одного, но посадить другого". Анархистское сообщество отвернется от Бученкова, предостерег блогер.

Новиков возразил: "Это не Бученкова решение, а мое". Таким образом, можно предположить, что с подзащитным юрист свою инициативу не согласовывал.

До сих пор у Бученкова был только один адвокат - Светлана Сидоркина из "Агоры". Новиков вошел в дело 16 февраля, уже по окончании следствия - на стадии ознакомления защиты с материалами. "Суд может начаться в апреле - мае", - написал он.

Интерес к делу Новиков объяснил как раз явным алиби Бученкова. "Те позиции насчет законности действий полиции, права на митинг и т. п., которые успели наработать по прошлым заходам (предыдущим процессам болотников. - Ред.) и которые сейчас выигрывают в ЕСПЧ, в нашем случае придется оставить, - написал адвокат. - Раз говорим об алиби, значит, только об алиби. Главными фигурами на процессе будут не свидетели, а эксперты-антропологи".

38-летний доцент политологии и участник анархистского движения Бученков заключен в СИЗО с декабря 2015 года. Последний раз срок его ареста был продлен до 6 марта. Политзеку инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменено шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела. "Потерпевших" в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Вину политзек не признает.

Портретная экспертиза, доказавшая, что Бученков и Козырек разные лица, была проведена по заказу адвоката Сидоркиной еще до конца января 2016 года. "Грани" провели собственный анализ, подтвердивший выводы этого исследования.