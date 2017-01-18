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Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Максим Панфилов

новость Болотник Панфилов отказался признать вину

18.01.2017
Марина Данилкина и Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото: Грани.Ру
Марина Данилкина и Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото: Грани.Ру
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Болотный узник Максим Панфилов на слушаниях по существу своего дела, открывшихся в среду в Замоскворецком райсуде Москвы, отказался признать вменяемую вину. Об этом сообщил корреспондент "Граней" из зала суда.

Когда судья Елена Аверченко после оглашения помощником замоскворецкого межрайонного прокурора Екатериной Апухтиной обвинительного заключения задала политзеку вопрос о его отношении к обвинению, тот ответил: "Я считаю, что 6 мая было нарушено мое право на свободу собраний. Мое и других людей, которые там были".

Далее Аверченко открыла судебное следствие, приступив к изучению материалов дела. Слушания продолжатся 25 января, начало в 14 часов.

Предварительные слушания по делу прошли 28 декабря. По непонятной причине Аверченко провела их в открытом режиме, что прямо нарушает часть 1 статьи 234 УПК.

Срок содержания Панфилова в столичном СИЗО-2 "Бутырка" был продлен до 14 июня, несмотря на то, что политзек, страдающий тяжелым нервным заболеванием - синдромом Туретта, - указывал, что не получает в СИЗО необходимого лечения. За девять месяцев пребывания в заключение здоровье Панфилова существенно ухудшилось.

Адвокаты политзека Сергей Панченко и Мария Куракина настаивали на закрытии процесса по медицинским показаниям, однако Аверченко в этом ходатайстве отказала, так же как и в большинстве других. Из ходатайств защиты было удовлетворено только одно - о приобщении к делу независимого заключения на экспертизы, проведенные в Центре им. Сербского. Автор заключения - президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко - не оспаривал вывода о невменяемости Панфилова, однако отверг утверждение о том, что политзек нуждается в изоляции.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери Марины Данилкиной, общественной деятельностью не занимался.

Политзеку предъявлены стандартные для Болотного дела обвинения по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Болотной демонстрант сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль.

Между тем адвокат Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

7 апреля 2016 года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован.

Политзеку, поскольку он признан невменяемым, угрожает не заключение в колонии, а принудлечение в психбольнице. При этом продолжительность принудлечения по итогам рассмотрения дела не устанавливается; сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
18.01.2017
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 28.12.2016
в блоге Дело Панфилова: картинки из суда

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