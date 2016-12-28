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Марина Данилкина и Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото: Грани.Ру

На первом заседании по делу болотного узника Максима Панфилова судья Замоскворецкого суда Елена Аверченко продлила до 14 июня срок его содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Панфилов просил суд отклонить ходатайство обвинения о продлении ареста. "Не понимаю, зачем меня держать в СИЗО-2. Мне плохо от лекарств, которые мне там дают, но врачи не хотят меня слушать", - сказал подсудимый. Его адвокаты отметили, что обвинение не привело в ходатайстве никаких обоснований и ссылок на статьи законов, в том числе на закон о психиатрической помощи.

В свою очередь, защита Панфилова ходатайствовала о закрытии процесса по медицинским показаниям и о допуске Сергея Шарова в качестве общественного защитника. Кроме того, адвокаты просили приобщить к делу независимое заключение на экспертизы, проведенные в Центре имени Сербского. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко не оспаривает вывод о невменяемости Панфилова, но отрицает, что он нуждается в изоляции.

Защита также потребовала не помещать Панфилова в клетку на время процесса. Адвокаты ссылались на нормы УПК,статьи Европейской Конвенции по правам человека и на решения ЕСПЧ, в том числе по Болотному делу. "Содержание в клетке, конечно, нарушает некоторые права, но так у нас принято", - заявила в ответ гособвинитель Апухтина.

Уходя в совещательную комнату, судья Аверченко даже не взяла с собой документы Шарова. Спустя полтора часа Аверченко начала зачитывать свои решения по ходатайствам, не заметив отсутствия в зале подсудимого. Только после напоминания секретаря судья прервалась, чтобы конвоиры смогли привести Панфилова.

В итоге Аверченко отклонила все ходатайства защиты, кроме приобщения заключения на экспертизу.

Адвокаты намерены обжаловать решение о продлении ареста. Кроме того, они не исключают, что заявят отвод судье Аверченко в связи с допущенными ею нарушениями.

Слушания по делу Панфилова должны были начаться в понедельник. Однако Аверченко отложила заседание, так как Панфилова не доставили в суд. Гособвинитель также не явилась на заседание.

По словам Марины Данилкиной, матери Панфилова и его официального представителя, после признания политзека невменяемым ему в тюремной больнице постоянно меняли лекарства, якобы пытаясь подобрать подходящие препараты. В результате применения неизвестных сильнодействующих медикаментов у политзека заметно ухудшилось состояние, возникали судороги на лице.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

Политзеку предъявлены стандартные для Болотного дела обвинения по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Болотной демонстрант сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль.

Сам Панфилов вину не признает. Адвокат Сергей Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

7 апреля нынешнего года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован, несмотря на то что страдает серьезной нервной болезнью - синдромом Туретта.

В дальнейшем арест Панфилова неоднократно продлевался. При этом необходимого лечения больной с момента задержания не получал.

7 октября эксперты Центра имени Сербского признали Панфилова невменяемым. Политзеку угрожает не заключение в колонии, а принудлечение в психбольнице. При этом продолжительность принудлечения по итогам рассмотрения дела не устанавливается; сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.