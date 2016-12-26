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Замоскворецкий суд Москвы перенес рассмотрение дела болотного узника Максима Панфилова на 28 декабря. Как передает корреспондент "Граней", по словам судьи Елены Аверченко, Панфилова не привезли в суд из СИЗО-2.

При этом, как возмущенно заметила Аверченко, в СИЗО отправляли постановление о назначении судебного заседания: уведомление о доставке поступило оттуда еще 20 декабря. Однако сегодня в учреждении сообщили, что никаких постановлений не получали.

Представители прокуратуры просто не явились в суд без какого-либо уведомления.

По словам матери, являющейся также официальным представителем Панфилова после признания его невменяемым, в последнее время в тюремной больнице ему постоянно меняли лекарства, якобы пытаясь подобрать подходящие препараты. В результате применения неизвестных сильнодействующих медикаментов у политзека заметно ухудшилось состояние, возникали судороги на лице.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

7 апреля нынешнего года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован, несмотря на то что страдает серьезной нервной болезнью - синдромом Туретта.

В дальнейшем арест Панфилова неоднократно продлевался. При этом необходимого лечения больной с момента задержания не получал. За последние полгода его состояние существенно ухудшилось.

Политзеку предъявлены стандартные для Болотного дела обвинения по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Болотной демонстрант сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль.

Сам Панфилов вину не признает. Адвокат Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

Панфилову угрожает не заключение в колонии, а принудлечение в психбольнице. При этом продолжительность принудлечения по итогам рассмотрения дела не устанавливается; сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.