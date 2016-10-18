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Следователь СКР Александр Уранов завершил следствие по делу болотного узника Максима Панфилова. Об этом "Граням" сообщил адвокат политзека Сергей Панченко.

Панфилов и его защитник приступили к ознакомлению с материалами дела. В деле 30 томов; по оценке Панченко, ознакомление с таким объемом материалов займет один-полтора месяца.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

7 апреля нынешнего года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован, несмотря на то что страдает серьезной нервной болезнью - синдромом Туретта.

В дальнейшем арест Панфилова неоднократно продлевался. При этом необходимого лечения больной с момента задержания не получал. За последние полгода его состояние существенно ухудшилось.

Политзеку предъявлены стандартные для Болотного дела обвинения по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Болотной демонстрант сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль.

Сам Панфилов вину не признает. Адвокат Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

В первые недели следствия дело Панфилова было объединено в одно производство с делом другого болотного узника - политолога и активиста анархистского движения Дмитрия Бученкова. Однако по итогам стационарной психэкспертизы, которую Панфилов прошел летом в Центре им. Сербского, политзека объявили невменяемым. После этого дело вновь разделили.

Теперь Панфилову угрожает не заключение в колонии, а принудлечение в психбольнице. При этом продолжительность принудлечения по итогам рассмотрения дела не устанавливается; сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.