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Мосгорсуд объявил законным перевод болотного узника Максима Панфилова в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА "Новости". Апелляционная жалоба, поданная адвокатом политзека Сергеем Панченко, была отклонена.

Решение об отправке Панфилова в психбольницу вынесла 31 октября судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская по ходатайству следователя СКР Александра Уранова. Адвокат Панченко тогда пояснял, что эта мера в значительной степени формальная. С конца августа, по окончании стационарной психэкспертизы в Центре им. Сербского, которая признала Панфилова невменяемым, политзек и так содержится в психиатрическом отделении больницы столичного СИЗО-2 "Бутырка".

Однако, заметил адвокат, в случае Михаила Косенко - другого болотника, также объявленного невменяемым и содержавшегося в том же отделении бутырской больницы, - СКР с подобными ходатайствами в суд не обращался.

По мнению Панченко, причиной обращения Уранова в суд стало желание подстраховаться, чтобы по-прежнему удерживать Панфилова в заключении. 7 января 2017 года у политзека истекает срок ареста, и СКР придется вновь подавать ходатайство о его продлении. Однако 5 октября президиум Верховного суда признал незаконным досудебные аресты двух других болотников - Артема Савелова и Ильи Гущина. Это решение, рассказал Панченко, было воспринято в судейском сообществе "весьма серьезно". "И суд вполне может не продлить арест Максима", - продолжил адвокат.

Отправка же в психбольницу, заключил он, облегчит следствию дальнейшее содержание политзека под стражей.

В то же время Панченко обратил внимание, что его подзащитный нуждается лишь в поддерживающей терапии. "И с содержанием под стражей, а тем более - принудительными мерами психиатрического порядка это никак не связано", - подчеркнул юрист.

18 октября стало известно о завершении следствия по делу Панфилова. Политзек и его защитник приступили к ознакомлению с 30 томами материалов.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

7 апреля нынешнего года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован, несмотря на то что страдает серьезной нервной болезнью - синдромом Туретта.

В дальнейшем арест Панфилова неоднократно продлевался. При этом необходимого лечения больной с момента задержания не получал. За последние полгода его состояние существенно ухудшилось.

Политзеку предъявлены стандартные для Болотного дела обвинения по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Болотной демонстрант сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль.

Сам Панфилов вину не признает. Адвокат Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

В первые недели следствия дело Панфилова было объединено в одно производство с делом другого болотного узника - политолога и активиста анархистского движения Дмитрия Бученкова. Однако после того, как Панфилов был объявлен невменяемым, дело вновь разделили.

Теперь Панфилову угрожает не заключение в колонии, а принудлечение в психбольнице. При этом продолжительность принудлечения по итогам рассмотрения дела не устанавливается; сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.