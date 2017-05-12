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Украинская безвизовая эпопея медленно, но верно подходит к концу. Уже через несколько месяцев гражданам самой большой после России бывшей советской республики не придется выстаивать очереди в консульствах стран Евросоюза и платить сборы в визовых центрах. Единственное, что нужно украинскому гражданину для поездок в страны ЕС, - биометрический паспорт. Россиянин об этом может только мечтать.

Главное мое наблюдение за то время, пока ожидалось предоставление безвизового режима украинцам, - это тотальное неверие в процедуру. Это неверие - то, что объединяет как тех моих сограждан, кто настроен на европейскую интеграцию своей страны, так и тех, кто до сих пор надеется, что Украина вернется в постсоветское стойло. И это неверие - то, что объединяет украинцев с россиянами. Годы советской диктатуры и постсоветской коррупции до такой степени убедили большинство наших соотечественников в том, что "закон что дышло", что они до сих пор не могут понять: в цивилизованном мире это не так. Здесь принято исполнять законы и обязательства - даже если кому-то смертельно не хочется этого делать.

На протяжении нескольких лет после очередного переноса очередного голосования я пытался объяснить, что, после того как Украина выполнила свои обязательства перед Евросоюзом, предоставление ей безвизового режима - это вопрос времени. Что совершенно не обязательно следить за этим процессом и подозревать европейцев в попытках похоронить идею. Что Европа тем и отличается от России и Украины, что работа власти там - это скучная, рутинная и эффективная бюрократия. Да, это может не нравиться тем, кто привык "решать вопросы", а не исполнять законы. Это даже многим европейцам не нравится - и они ищут утешения в объятиях очередной Ле Пен. Но это работает.

Конечно, Украина могла получить безвизовый режим и намного раньше. Но тут начались попытки предоставить безвизовый режим Турции - что, в свою очередь, заставило выработать механизм временной приостановки безвизового режима. И работа над этим механизмом лишь замедлила процесс, а не торпедировала его.

Конечно, российское неверие в украинский безвиз отличается от собственно украинского. Многие россияне были убеждены, что ЕС никогда не осмелится пускать к себе без виз украинцев до того, как такой привилегии удостоятся самозваные "старшие братья". Когда же перспектива стала реальной, ее стали воспринимать как "плату" за "антироссийский Майдан" - хотя переговоры о безвизе начались еще при Викторе Ющенко и продолжались при Викторе Януковиче (впрочем, как и сам процесс европейской интеграции Украины, заторможенный бывшим президентом накануне краха его режима).

Теперь говорят, что ходить получать визу намного приятнее и полезнее, - хотя любой психически нормальный человек прекрасно знает, что это не так. И среди этих психически нормальных не только украинцы, но и практически все высокопоставленные россияне, обладатели дипломатических, а иногда служебных паспортов, давно уже выторговавшие для себя безвизовые привилегии и перемещающиеся по цивилизованному миру без надоевших процедур.

Российские переговорщики сделали так, чтобы в их стране визовый режим с Евросоюзом существовал исключительно для "быдла". А в Украине после Майдана "быдла" нет.