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новость ЕС согласовал условия предоставления безвизового въезда жителям Украины и Грузии

08.12.2016
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза
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Евросоюз согласился предоставить безвизовый въезд 50 миллионам жителей Украины и Грузии. Как пишет Independent, это стало возможным после согласования механизма приостановки безвизового режима с третьими странами.

"Переговорщики Европарламента и Совета ЕС достигли соглашения. Еврокомиссия и государства-члены будут иметь возможность вновь ввести визовый режим быстрее и легче в соответствии с новыми правилами, согласованными Европарламентом и Советом", - отмечается в заявлении Европарламента, распространенном в Брюсселе.

В документе говорится, что решение должно быть одобрено на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Как передает ТАСС, ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе. Кроме того, его должны утвердить правительства всех стран ЕС.

Как сообщил ранее источник в Совете ЕС, механизм необходим для будущей отмены визовых режимов с Грузией, Украиной и непризнанного Косово. Согласованный документ предусматривает приостановку либерализации визового режима по собственному усмотрению, если третья страна злоупотребляет его условиями.

О том, что отмена туристических виз для Украины может вступить в силу только при одновременном запуске в Европе механизма заморозки либерализации визовых режимов, Совет ЕС объявил 17 ноября.

21 марта 2014 года Украина подписала политический раздел соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Спустя пять дней на расширенном заседании правительства Украины с участием европейских политиков был принят окончательный пакет законодательных инициатив, необходимых для перехода Украины ко второй стадии переговоров о безвизовом режиме.

В декабре 2015 года Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина выполнила все критерии для освобождения от необходимости получения виз. 20 апреля года Комиссия опубликовала предложение о либерализации визового режима. "Комиссия обязалась ввести безвизовый режим для путешествий на короткий срок в Европейский Союз гражданам Украины, имеющим биометрические паспорта, поскольку все целевые показатели, установленные в Плане действий для визовой либерализации, были выполнены украинским правительством", - говорится в документе.

7 июля Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендовал предоставить безвизовый режим гражданам Украины, Грузии и Косово. За предоставление Украине безвизового режима проголосовали 42 депутата, 3 были против и 6 воздержались.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
08.12.2016

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