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Евросоюз предоставит безвизовый режим гражданам Украины до лета. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе, сообщает УНИАН.

"Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета", - сказал Юнкер.

21 марта 2014 года Украина подписала политический раздел соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Спустя пять дней на расширенном заседании правительства Украины с участием европейских политиков был принят окончательный пакет законодательных инициатив, необходимых для перехода Украины ко второй стадии переговоров о безвизовом режиме.

В декабре 2015 года Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина выполнила все критерии для освобождения от необходимости получения виз. 20 апреля года Комиссия опубликовала предложение о либерализации визового режима. "Комиссия обязалась ввести безвизовый режим для путешествий на короткий срок в Европейский Союз гражданам Украины, имеющим биометрические паспорта, поскольку все целевые показатели, установленные в Плане действий для визовой либерализации, были выполнены украинским правительством", - говорится в документе.

7 июля Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендовал предоставить безвизовый режим гражданам Украины, Грузии и Косово. За предоставление Украине безвизового режима проголосовали 42 депутата, 3 были против и 6 воздержались. "Украина сделала большой шаг вперед на европейском пути со времени Евромайдана. Украина, бесспорно, успешно выполнила все критерии, необходимые для предоставления безвизового режима как можно скорее и без каких-либо дальнейших проволочек", - сказал докладчик по вопросу Украины Яцек Сариуш-Вольский.

17 ноября Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов (COREPER) предварительно одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

15 декабря Европейский парламент перенес с 1 февраля на апрель рассмотрение в первом чтении вопроса визовой либерализации для Украины.

2 февраля Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Большинство евродепутатов поддержали это решение. Однако представители Британии и Голландии посчитали его преждевременным.

8 декабря Европейский парламент утвердил предложение по механизму приостановления безвизового режима. Введение этого механизма в ЕС назвали условием отмены виз для граждан Украины и Грузии. Ожидается, что документ вступит в силу в марте.