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В официальном журнале Евросоюза опубликовано решение о внесении Грузии в список государств, граждане которых могут посещать страны ЕС без виз, сообщается на сайте грузинского МИДа. Документ вступит в силу через 20 дней после опубликования, то есть 28 марта.

Мы поздравляем каждого гражданина Грузии с этим важным решением, - говорится в сообщении. - Введение безвизового режима является важным шагом на пути к европейской интеграции Грузии, делая Грузию ближе к Европе. Это еще одно доказательство того, что что ЕС считает Грузию способной стать его надежным партнером. Кроме того, сегодняшнее решение дает грузинскому правительству новый стимул продолжать свои законодательные и институциональные реформы".

"Безвизовый режим с ЕС принесет конкретные выгоды для каждого гражданина Грузии. Эти преимущества будут одинаково доступными для граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях, и послужит дополнительным стимулом для использования ими грузинских паспортов", - подчеркнули в МИДе.

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года. В декабре Еврокомиссия призвала Европарламент проголосовать за отмену виз для Грузии. 12 января это решение поддержал комитет Европарламента по внутренним делам и гражданским свободам.

"Еврокомиссия еще в марте 2016 года дала заключение о полном выполнении Грузией плана действий для отмены визового режима, поэтому я призываю Европарламент поддержать это решение", - заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос. Он также напомнил, что отмена визового режима касается краткосрочных поездок (до 90 дней) и относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта.

2 февраля Европарламент одобрил предоставление Грузии безвизового режима. Большинство евродепутатов поддержали это решение, однако представители Британии и Голландии посчитали его преждевременным. В решении также отмечалось, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима.

27 февраля Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима для граждан ряда стран, не входящих в ЕС. Это было условием отмены виз для граждан Грузии, Украины, Турции, а также для жителей Косово. В тот же день Совет ЕС принял решение о предоставлении гражданам Грузии права безвизового посещения ЕС. 1 марта документы были подписаны представителями Европарламента и Совета ЕС.