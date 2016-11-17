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Евросоюз предварительно одобрил введение безвизового режима с Украиной
17.11.2016
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза
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Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов (COREPER) предварительно одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на интернет-портале Совета Евросоюза.

Вместе с тем COREPER высказался за то, чтобы либерализация визового режима с Украиной произошла одновременно с вступлением в силу нового "механизма временной приостановки" безвизовых поездок.

"Комитет постоянных представителей от имени Совета ЕС согласовал позицию на переговорах (с Европарламентом и Еврокомиссией. - Ред.) по визовой либерализации для Украины. Комитет подтвердил предложение Еврокомиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в сообщении.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

В контексте текущей миграционной ситуации в Европейском Союзе предложили изменить действующий механизм приостановки безвизового режима с отдельными странами. Предлагается расширить возможные основания для приостановки и обеспечить более быструю процедуру принятия решений. Обсуждение нового механизма Европарламентом и Советом ЕС все еще продолжаются.

21 марта 2014 года Украина подписала политический раздел соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Спустя пять дней на расширенном заседании правительства Украины с участием европейских политиков был принят окончательный пакет законодательных инициатив, необходимых для перехода Украины ко второй стадии переговоров о безвизовом режиме.

В декабре 2015 года Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина выполнила все критерии для освобождения от необходимости получения виз. 20 апреля года Комиссия опубликовала предложение о либерализации визового режима. "Комиссия обязалась ввести безвизовый режим для путешествий на короткий срок в Европейский Союз гражданам Украины, имеющим биометрические паспорта, поскольку все целевые показатели, установленные в Плане действий для визовой либерализации, были выполнены украинским правительством", - говорится в документе.

7 июля Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендовал предоставить безвизовый режим гражданам Украины, Грузии и Косово. За предоставление Украине безвизового режима проголосовали 42 депутата, 3 были против и 6 воздержались. "Украина сделала большой шаг вперед на европейском пути со времени Евромайдана. Украина, бесспорно, успешно выполнила все критерии, необходимые для предоставления безвизового режима как можно скорее и без каких-либо дальнейших проволочек", - сказал докладчик по вопросу Украины Яцек Сариуш-Вольский.

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17.11.2016

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