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Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, сообщает президент страны Петр Порошенко. Таким образом, все необходимые процедуры внесения изменений в регламент о посещении стран ЕС выполнены.

"Только Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге, как мы и договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт, - написал Порошенко. - Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства. Цените свое украинский паспорт. И любите Украину".

После подписания документа в Европейском парламенте решение Совета ЕС будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза. Через 20 дней после публикации отмена виз вступит в силу. Таким образом, уже к середине июня украинцы смогут приезжать в страны ЕС только с паспортом.

Обладатели биометрических паспортов смогут находиться в странах ЕС в течение 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями. При этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

6 апреля Европарламент поддержал предоставление Украине безвизового режима. За такое решение проголосовал 521 депутат, против - 75, воздержались 36 парламентариев.

Введения безвизового режима с ЕС Украина добивалась больше трех лет, с самой победы Евромайдана. В декабре 2015-го Еврокомиссия признала, что Киев соответствует всем критериям, необходимым для отмены виз. Тем не менее окончательное решение вопроса затянулось, хотя все промежуточные решения принимались в пользу Украины.

Из других стран бывшего СССР безвизового режима уже добились Молдавия и Грузия. В Молдавии он начал действовать с 28 апреля 2014-го. Вопрос Грузии был решен совсем недавно - визы для граждан этой страны отменены с 28 марта нынешнего года.