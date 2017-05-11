О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.260851.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.260851.html
Также: Европа, Украина, Мир, Политика | Персоны: Петр Порошенко

новость Безвизобразительное искусство

Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины
11.05.2017
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза
Реклама

Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, сообщает президент страны Петр Порошенко. Таким образом, все необходимые процедуры внесения изменений в регламент о посещении стран ЕС выполнены.

"Только Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге, как мы и договорились с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт, - написал Порошенко. - Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства. Цените свое украинский паспорт. И любите Украину".

После подписания документа в Европейском парламенте решение Совета ЕС будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза. Через 20 дней после публикации отмена виз вступит в силу. Таким образом, уже к середине июня украинцы смогут приезжать в страны ЕС только с паспортом.

Обладатели биометрических паспортов смогут находиться в странах ЕС в течение 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями. При этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

6 апреля Европарламент поддержал предоставление Украине безвизового режима. За такое решение проголосовал 521 депутат, против - 75, воздержались 36 парламентариев.

Введения безвизового режима с ЕС Украина добивалась больше трех лет, с самой победы Евромайдана. В декабре 2015-го Еврокомиссия признала, что Киев соответствует всем критериям, необходимым для отмены виз. Тем не менее окончательное решение вопроса затянулось, хотя все промежуточные решения принимались в пользу Украины.

Из других стран бывшего СССР безвизового режима уже добились Молдавия и Грузия. В Молдавии он начал действовать с 28 апреля 2014-го. Вопрос Грузии был решен совсем недавно - визы для граждан этой страны отменены с 28 марта нынешнего года.

Комментарии 72 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.05.2017
новость Новости по теме
06.04.2017 Европарламент поддержал введение безвизового режима для Украины →
08.03.2017 Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать страны ЕС без виз →
10.02.2017 Глава Еврокомиссии: Украина получит безвизовый режим до лета →
15.12.2016 Европарламент перенес рассмотрение вопроса о безвизовом режиме для Украины на апрель →
08.12.2016 ЕС согласовал условия отмены виз для граждан Украины и Грузии →
17.11.2016 Евросоюз предварительно одобрил введение безвизового режима с Украиной →
03.04.2014 Евросоюз утвердил безвизовый режим для Молдавии →
26.03.2014 ЕС ускорит упрощение визового режима для граждан Украины →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28732
Play own
Дело Севастиди в Верховном суде
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля