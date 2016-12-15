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Также: Европа, Украина, Мир, Политика

новость Европарламент перенес рассмотрение вопроса о безвизовом режиме для Украины на апрель

15.12.2016
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза
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Европейский парламент рассмотрит в первом чтении вопрос визовой либерализации для Украины в начале апреля 2017 года, сообщает Би-Би-Си. Ранее дата рассмотрения этого вопроса уже переносилась с 18 января на 1 февраля 2017. Тогда это объясняли процедурными вопросами.

Рассмотрение законодательной инициативы об отмене виз для Грузии произойдет раньше, 2 февраля.

Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко назвала "исторической ошибкой" перенос сроков введения безвизового режима для Украины. "Действия ЕС, Европарламента и других институтов, которые безосновательно затягивают безвиз, вызывают разочарование и возмущение, - написала она. - Все, что происходит сейчас в Брюсселе и других европейских столицах, - это большая историческая ошибка".

"Сейчас украинское общество теряет доверие к ЕС - и в этом вина и ответственность самого Евросоюза", - отметила Геращенко.

В четверг Европейский парламент утвердил предложение по механизму приостановления безвизового режима. Введение этого механизма в ЕС назвали условием отмены виз для граждан Украины и Грузии.

17 ноября ЕС на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов (COREPER) предварительно одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. "Комитет постоянных представителей от имени Совета ЕС согласовал позицию на переговорах (с Европарламентом и Еврокомиссией. - Ред.) по визовой либерализации для Украины. Комитет подтвердил предложение Еврокомиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорилось в сообщении интернет-портале Совета Евросоюза.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

21 марта 2014 года Украина подписала политический раздел соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Спустя пять дней на расширенном заседании правительства Украины с участием европейских политиков был принят окончательный пакет законодательных инициатив, необходимых для перехода Украины ко второй стадии переговоров о безвизовом режиме.

В декабре 2015 года Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина выполнила все критерии для освобождения от необходимости получения виз. 20 апреля года Комиссия опубликовала предложение о либерализации визового режима. "Комиссия обязалась ввести безвизовый режим для путешествий на короткий срок в Европейский Союз гражданам Украины, имеющим биометрические паспорта, поскольку все целевые показатели, установленные в Плане действий для визовой либерализации, были выполнены украинским правительством", - говорится в документе.

7 июля Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендовал предоставить безвизовый режим гражданам Украины, Грузии и Косово. За предоставление Украине безвизового режима проголосовали 42 депутата, 3 были против и 6 воздержались. "Украина сделала большой шаг вперед на европейском пути со времени Евромайдана. Украина, бесспорно, успешно выполнила все критерии, необходимые для предоставления безвизового режима как можно скорее и без каких-либо дальнейших проволочек", - сказал докладчик по вопросу Украины Яцек Сариуш-Вольский.

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15.12.2016

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