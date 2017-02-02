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новость Контроль на границе с Белоруссией введут для граждан третьих стран

02.02.2017
Флаги Белоруссии и России
Флаги Белоруссии и России
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Россия вводит режим пограничной зоны на границе с Белоруссией для контроля за перемещениями граждан третьих стран. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает Интерфакс.

Косачев заверил, что договор об открытой границе между двумя странами будет действовать и дальше. "Речь идет о гражданах третьих стран. Например, соседней Украины. Нормальный, штатный процесс, призванный устранить пробелы в режиме функционирования госграницы, подчеркну, в отношениях не с Белоруссией, а с другими государствами", - сказал член СФ.

"Для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, ничего не изменится", - заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Создание пограничной зоны связано с решением Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан Евросоюза и США, рассказал высокопоставленный источник в администрации президента. "Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так", - отметил он. Источник считает, что взаимоотношениям России и Белоруссии это не повредит.

Россия приняла решение об установлении пограничной зоны без предварительного уведомления Белоруссии, подчеркнула представитель пресс-службы белорусского МИДа Мария Ваньшина. "У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметила она.

Накануне были опубликованы приказы директора ФСБ Александра Бортникова о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Приказы вступают в силу 7 февраля. Структурам пограничной службы ФСБ предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту одного из приказов, цель принимаемой меры - "создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".

9 февраля вступает в силу указ президента Белоруссии о безвизовом въезде граждан 80 стран, в том числе ЕС и США. Документ относится к прибывающим в страну не более, чем на пять суток, и только через пункт пропуска Национального аэропорта Минска. "Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России", - подчеркивалось в документе.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
02.02.2017

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