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Также: Мильштейн, Правительство, Госдума, СМИ, Интернет, Религия, Право, Колонки, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Дмитрий Медведев, Алексей Навальный, Наталья Поклонская, Виталий Портников, Владимир Путин, Игорь Шувалов, Юрий Чайка, Божена Рынска

статья На что заточен бюст

Илья Мильштейн, 06.03.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Романов с балериной

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.

Илья Мильштейн
03.02.2017
статья Статья

Чтобы ничего не выросло

Сюжет голдинговского "Повелителя мух" стал в России реальностью. Страной управляют пожилые дети, так и не выросшие из коротких штанишек. Один тратит миллиарды на яхты и усадьбы, другой играет в "морской бой" и отправляет ржавые посудины на другой конец света, чтобы удовлетворить свое непомерное самолюбие.

Виталий Портников
03.03.2017
383
Пара фраз 03.03.2017
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
Пара фраз 03.03.2017
в блоге Аргумент Пескова

Виталий Портников прав: громыхающий в социальных сетях Димонгейт не оказал на россиян заметного воздействия. Никто из соотечественников не вышел на демонстрации под плакатами типа "Виноградаря на нары!" и "Навальный - наш президент!". Однако насчет того, почему свежая новость о кроссовках, кутежах и латифундиях премьер-министра не произвела сильного впечатления на электорат, с коллегой можно и поспорить.

Он полагает, что страну населяют почти исключительно дети, сверху донизу, оттого бедная малышня, составляющая большинство, охотно прощает дорвавшимся до власти и денег местным малолетним ротшильдам все их бесчинства. Верхняя детвора гуляет по буфету, а низы, стало быть, добродушно на нее поглядывают и когда надо переизбирают. И ежели откормленные питомцы решают поиграть в "чапая" на территории соседней страны или побомбить кого-нибудь в далекой Сирии, то голоштанная мелюзга в этом театре юного зрителя, именуемом Россией, им рукоплещет.

Автор этих строк придерживается иного мнения, по целому ряду причин. Известно же, что дети бывают завистливы и жестоки, особенно неимущие в отношении богатеньких буратин. Кроме того, дети упрямы и непослушны - и хотя бы из чувства противоречия могли бы, желая попугать зажравшихся плохишей, выйти на улицы под плакатами типа "Виноградаря - на нары!" и "Навальный - наш президент!" Наконец, сам по себе Медведев с его поразительными детскими речами про деньги, которых нет, и призывами держаться способен был спровоцировать бунт, бессмысленный и беспощадный. Тем более после документального кино про его плавки, яхты и поместья. А вот не спровоцировал.

По наблюдениям автора этих строк, среднестатистический россиянин - человек недобрый, упрямый и склонный к бунту, но тем не менее это достаточно взрослый человек. Переживший в течение жизни одного поколения гибель империи, малую гражданскую войну в столице и две больших на Кавказе, утрату сбережений и экономический подъем, искушение Западом и отвращение к Западу. Это человек совсем неглупый и начисто лишенный детских иллюзий. Это человек, твердо знающий цену своей власти, но, в отличие от мстительных детей, весьма забывчивый и легко манипулируемый. Это человек глубоко верующий, но в силы земные, иными словами - в конспирологию. Это человек веселый, готовый любую беду обратить в анекдот.

Поэтому реакция российских граждан на Димонгейт была столь разноречивой, но в целом бесстрастной.

Он едва ли удивился, узнав, что премьер-министр тоже ворует, причем используя довольно сложные схемы, с привлечением закадычных однокурсников и благотворительных фондов, спонсирующих непосредственно Дмитрия Анатольевича и его супругу. Ибо взрослый среднестатистический россиянин и сам бы с удовольствием украл плохо лежащую латифундию, но никто же не виноват в том, что он пока не дослужился до премьер-министра. Зато Крым наш, хоть он, среднестатистический, туда и не поедет. Короче, проинформированный россиянин верит Навальному с его ФБК и как бы даже и порицает председателя правительства, но без фанатизма.

Верит он и официальным нашим спикерам, которые по поводу документалки из жизни землевладельцев либо отмолчались, либо высказались в том смысле, что не станут обсуждать выпады оппозиционного и осужденного персонажа. А еще большее доверие вызвали в народе разговоры о том, какие темные силы стоят за Навальным и кто велел ему унасекомить премьер-министра. И тут отметились уже не только безымянные тролли федерального подчинения с их понятными обличениями обличителя, посягнувшего на наши святыни, но и серьезные авторы, размышляющие на заданную тему то так, то эдак.

Одни убеждены в том, что расследования Навального ослабляют позиции Медведева в тандеме и его того гляди скинут с крыльца. Другие же склоняются к мысли, что позиции латифундиста теперь усилились. Поскольку Владимир Владимирович, как всем ведомо, под давлением решений не принимает, и примеры, допустим, Чайки с сыновьями или Шувалова с собачками тому порукой.

Если же что отчасти и сближает нашу публику с детьми, так это простота, с которой его можно отвлечь от насущных трагедий и скандалов. В прошлый раз, помнится, когда над Черным морем потерпел крушение направлявшийся в Сирию самолет, народ недолго переживал эту беду. Вся боль и ненависть к неизвестным до сих пор виновникам авиакатастрофы выплеснулась на отдельных граждан, разучившихся скорбеть. С тех пор прошло два с половиной месяца, неправильно скорбевшие покинули Россию, и практически никто уже не спрашивает, что случилось с самолетом. Все забыто, включая ненависть, и автор этих строк, тоже не чуждый конспирологии, еще тогда, по свежим следам несчастья и фарса, задавался вопросом: а ну как добрая Божена писала в своем микроблоге то, что она писала, внимая слезной просьбе руководства сбить народ с панталыку и принять огонь на себя?

Вот и теперь, когда в Симферополе внезапно замироточил бюст царя Николая, а с ним заодно и иконы, и репродукция фотографии царской семьи, невольно берешь и устанавливаешь мистическую связь этого чуда с фильмом "Он вам не Димон". В самом деле, про Навального и латифундии Медведева уже мало кто помнит, и весь Рунет, и даже люди равнодушные к чудесам российской политики хором обсуждают бюст, воспетый Натальей Поклонской. Невольно веришь в заговор светлых сил, пытающихся отмазать ошельмованного Дмитрия Анатольевича. Невольно закрадывается подозрение, что единоросы, ранее запрещавшие бывшей прокурорше общаться с журналистами и вообще открывать рот, сегодня готовы носить ее на руках. Шутка ли, бюст замироточил, и вся Россия обсуждает этот вопрос, изнемогая от очищающего смеха и слезных рыданий.

Нет, мы все-таки не дети, и жизнь наша не детская, но по-взрослому разумная, хотя порой и столбенеешь, читая новостные российские сводки в их последовательном развитии и с головой погружаясь в эти сюжеты. Мы люди совершеннолетние. Исстрадавшиеся и забывчивые. Глубоко верующие и замордованные. Злые, но и отходчивые, стоит лишь пальцем поманить куда-нибудь в сторону. Одним миром мазаны, как говорится в народе, и мнится, что в этой фразе заключена тайна русского мира. Осталось лишь уяснить, что она значит, и нет сомнений в том, что россияне обязательно ее разгадают. Когда повзрослеют окончательно.

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Илья Мильштейн, 06.03.2017

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