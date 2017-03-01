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Жизнь, принято считать, она такая вообще полосатая. Сперва теряешь, к примеру, кошелек с деньгами и документами, потом находишь интересную работу, после тебя метелят на улице, зато через два дня счастливо влюбляешься и она тебя обнимает. Важно только помнить, теряя кошелек, что будешь вознагражден, и не заноситься, успешно делая карьеру. Строгое чередование происшествий хороших и скверных составляет существо человеческой жизни. Многие в это верят.

Вероятно, как-то так устроена политическая жизнь - во всяком случае, в России. Долгие заморозки, за ними оттепель, там застой, затем перестройка и демократия, а дальше Путин, но не надо отчаиваться. Вслед за Путиным непременно наступит счастье, хотя и ненадолго.

Впрочем, теперь уже и неизвестно, что наступит, а чего не случится. С тех пор как в голове нынешнего руководителя президентской администрации Антона Эдуардовича Вайно самозародился нооскоп, общественное бытие наше может утратить привычный полосатый и отчасти непредсказуемый характер. Ибо в нем, в нооскопе, заложена "парадигма упреждающего управления", что должно позволить начальству умело копировать устройство жизни. Сила этого великого изобретения заключается в том, что работающий аппарат способен рулить политическими процессами, включая всякие оттепели и закручивание гаек, и напрасно, надо полагать, отдельные скептики высмеивают нашего самоделкина.

Похоже, прибор заработал.

Дело в том, что удивительные события последнего времени склонили некоторых граждан к мысли, что в России начинается оттепель. Поводы имелись. Все-таки не каждый день у нас Конституционный суд вступается за самого известного политзека, а суд Верховный, довольно быстро собравшись, принимает решение заключенного освободить. Более того, власть тюремная, пусть и не сразу, берет его и освобождает. А тут еще замгенпрокурора возвышает голос в защиту блогерши, посаженной за репост, и тот же Верховный суд велит суду областному прислушаться к мнению заметно подобревшего обвинителя. Потом в центре столицы проходит марш памяти убитого оппозиционера, и на месте преступления, практически возле Кремля, вновь воздвигается огромный мемориал, и здесь даже закоренелым врагам режима верится, что страна может измениться. А вера сдвигает горы.

Вот тогда, никак не желая потворствовать пятой колонне, начальники типа припадают к чуткому прибору. Закладывая программу, в которой подробно изложены все новости последнего времени, они напряженно эксплуатируют нооскоп, и тот им подсказывает, что дальше делать. Как выкручиваться из положения, которое они сами и создали, непонятно с чего поддавшись чувству абстрактного гуманизма не то решив следовать конституционным нормам и упразднять самые беззаконные приговоры. Или нооскоп сперва выдал им оттепель и велел потом еще раз с ним поработать, кто знает. Короче, чиновный аппарат приникает к прибору и тот выдает ответ.

Мемориал, допустим, снести. Другого политзека, Олега Навального, брата самого опасного из ныне живущих оппозиционеров, оставить в лагере. Но этого, конечно, мало, и, попыхтев и посверкав огоньками, умная машина сообщает, что в целях окончательного пресечения оттепельных настроений необходимо учинить что-нибудь образцово гнусное. Скажем, устроить обыск в квартире правозащитника, причем обыск столь нелепый и у человека с такой безупречной репутацией, чтобы сразу всем диссидентам стало ясно: перестройка им пригрезилась.

Ну и, чтоб два раза не вставать, обыскать в тот же день еще кого-нибудь из этих. Краденый телефон поискать у координатора проекта Gulagu.net Елены Абдуллаевой. Мол, Gulag - он был, есть и будет. И порядок в стране тотчас восстановится, и смутьяны останутся наедине со своими пустыми надеждами и мечтами.

Так оно было или не так, но десятичасовой шмон в квартире Зои Световой - это событие до того отрезвляющее, что поневоле поминаешь к ночи г-на Вайно с его чудодейственным изобретением. Тут все сошлось - и личность Зои Световой, неустанной защитницы российских зеков, и история ее семьи, и тот потрясающий эпизод, когда сотрудники ФСБ с острым профессиональным интересом изучали протокол одного из обысков, проведенных чекистами-коммунистами у Зои Крахмальниковой и Феликса Светова, ее родителей, и "дело ЮКОСа". Дело, заведенное в 2003 году по факту "неуплаты налогов", в ходе которого компания была разгромлена и украдена, и вот, значит, у Световой, переворачивая квартиру, ищут доказательства "легализации" и "отмывания" доходов. Поскольку Ходорковский на воле, а обыскиваемая сотрудничает с его "Открытой Россией".

Что говорить, в лице Зои Световой выбрана идеальная фигура для погружения социума в совсем уж беспросветный мрак. Заодно и ненавистному Ходорковскому в Кремле лишний раз напомнили, что неприкасаемых в его команде нет и шантажные технологии в диалоге с ним Кремль будет использовать на всю катушку. Такое как бы и не под силу выдумать людям. А только машине, заточенной на манипуляцию людьми и заглатывание людей.

Впрочем, есть точка зрения, что жизнь вовсе не так полосата, как представляется сторонникам гармоничных теорий, но погружена в хаос. Жизнь в принципе не устроена никак, но от человека иногда кое-что зависит. Известно же, что вслед за одной бедой приходит другая, а железо надо ковать пока горячо, управляя удачами. Что же касается АП РФ и лично тов. Вайно, то диковатая история с ноосокопом свидетельствует скорее о безднах человеческой глупости, нежели о каких-нибудь иных безднах.

Так что своя правда заключена и в кратком изумленном твите МБХ, чей авторский комментарий нельзя не признать заслуживающим пристального внимания. И нет никакого начальственного замысла, а есть несчастная страна, возглавляемая хитроумными дураками и садистами, которые порой не ведают что творят. Эту версию тоже стоит рассмотреть, и особая ценность ее в том, что она внушает и надежду, и веру. Даже при чтении совершенно безнадежных новостей, которым, кажется, нет конца, но их безысходность обманчива. И опыт исторический на то указывает вполне определенно, и нооскоп не даст соврать.