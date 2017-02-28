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Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Дети, Общество, Россия, Мир, СМИ, Политика | Персоны: Евгения Чудновец

новость Верховный суд отправил дело Чудновец на пересмотр

28.02.2017
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы во "Вконтакте"
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы во "Вконтакте"
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Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной к пяти месяцам общего режима за репост видео. Как передает РИА "Новости", об этом сообщили в пресс-службе ВС.

"Верховный суд счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда", - говорится сообщение.

23 февраля заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор Чудновец. В представлении Коржинек просил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

34-летняя Чудновец - жительница города Катайска Курганской области. Работала воспитательницей детсада. В августе 2015 года в своей закрытой группе во "Вконтакте" Чудновец сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в ее городе издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Воспитательница назвала это "вопиющим случаем". Меньше чем через пять часов она удалила запись. Однако следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016-го против Чудновец возбудили дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 242.1 УК (изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Воспитательницу объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Чудновец этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Процесс, проходивший в Катайском райсуде, был закрытым от публики и прессы. 8 ноября председатель суда Владимир Борычев приговорил Чудновец к полугоду общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Прокурор в прениях требовал для подсудимой пять лет общего режима.

Приговор Чудновец вызвал волну возмущения в обществе. На этом фоне 18 ноября зампрокурора Курганской области Олег Седельников подал в облсуд апелляционное представление о замене осужденной реального срока годом исправработ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.

Однако 22 декабря Курганский облсуд, рассмотрев представление Седельникова в одном заседании с апелляционной жалобой адвоката осужденной Алексея Бушмакова, настаивавшего на оправдании своей клиентки, ограничился тем, что сократил осужденной срок на месяц.

13 февраля стало известно, что она отказалась ходатайствовать о помиловании. "Просьба о помиловании - это все-таки признание вины, - пояснил позицию осужденной ее гражданский муж Андрей Мясников. - Мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации".

15 февраля Курганский облсуд отказал в принятии кассационной жалобы защиты и кассационного представления прокуратуры на приговор Чудновец. По словам помощника председателя суда Василия Шалая, ни защита, ни прокуратура не представили новых доводов и не указали на вновь вскрывшиеся обстоятельства, поэтому оснований для пересмотра приговора нет.

Чудновец содержится в ИК-6 в Нижнем Тагиле. На свободе у женщины остался малолетний ребенок.

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28.02.2017

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