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Охранники и другие малоизвестные силовики пошли в губернаторы. Напротив, чекисты знаменитые, заслуженные, из ближнего круга понемногу отправляются в кадровый расход. Якунин отставлен и обижен. Муров отрешен в манере жесткой. Бельянинов ушел опозоренный. Иванов уволен дружески, но с оглушительным шумом.

Причем на место тяжеловеса Иванова назначен некий бродячий по Кремлю философ, как бы не от мира сего, погруженный в мысли сумбурные, соблазнительные и дерзкие. Космического свойства. В его тексты и схемы прямо страшно заглядывать, хотя по сути он человек нашенский, земной. Из хорошей коммунистической семьи и с крепкой бюрократической закалкой.

Считается, что все это неспроста. Популярна такая точка зрения, что Владимир Владимирович опасается дворцового переворота, оттого и перетряхивает кадры. В итоге старые друзья и соратники постепенно вытесняются из начальственных кабинетов, а места их занимают другие люди, которые только смутно догадываются о том, что Путина когда-то звали Володей. Старых друзей сменяют назначенцы новые, которые друзьями не были и никогда не будут. Они тоже по большей части чекисты, но это уже чистая обслуга, чьи отношения с национальным лидером не отягощены общими воспоминаниями о шпионской молодости, о дрезденской резидентуре и питерской мэрии. Путин им ничего не должен, они же обязаны ему всем и лягут костьми, исполняя его приказы.

Логика в этих построениях имеется.

Взять того же Антона Вайно, чекист он или не чекист. Скромный труженик протокола, самый незаметный из заместителей ушедшего Иванова, он теперь возвышен лично президентом. Значит, должен изнемогать от преданности Владимиру Владимировичу и, если дословно цитировать философа-администратора, всю свою "парадигму упреждающего управления" поставить на службу главе государства. Ту самую парадигму, где вверху "Образ мира", а внизу "Личность" и "Общество" - и очень важно не перепутать верх и низ, господствующий образ с распластанными внизу людишками. Собственно, они не так уж сумбурны, эти его схемы, ежели вглядеться.

Есть также мнение, что именно друзья, многие из которых на своей шкуре ощутили величие подвигов, совершенных президентом Володей, еще способны вспомнить его молодым и критически осмыслить происходящее. Молодым да ранним это уже не под силу. Собирательный Дюмин из ФСО, брошенный, допустим, на Тульскую область, помнит прежде всего о том, как спас Путина от медведя. Это одно из определяющих событий в его жизни. А соратники прошли с Путиным разные времена, начиная с брежневского и кончая нынешним, справедливо названным в его честь.

Короче, меняя друзей на слуг, Путин поступает, по мнению отдельных экспертов, в высшей степени правильно и даже мудро. Политическое устройство осажденной крепости, в которую превращена страна под его руководством, не допускает сантиментов. У осажденной крепости только два союзника - армия в широком смысле и флот. Поэтому на всех почти ветвях власти продолжают рассаживаться моложавые генералы, адмирал же губернатор Меняйло на всякий случай выслан из Крыма в Сибирь, полпредом. На укрепление.

Однако имеются и риски.

Дело в том, что возвышенные вождем и изнемогающие вроде от преданности тоже народ не вполне надежный. О чем свидетельствует исторический опыт. К примеру, Никита Хрущев, одолев в ходе внутрипартийных разборок своих старых друзей с примкнувшим к ним Шепиловым и утвердившись во власти, окружил себя людьми, как ему казалось, преимущественно ничтожными и верными. Тем не менее в нужный час Леонид Брежнев с примкнувшими к нему членами Президиума ЦК КПСС не умерли от благодарности и сместили Хрущева. Причем важнейшую роль в заговоре играл КГБ во главе со своим шефом, армия за вождя не вступилась, а военные корабли у Пицунды зорко стерегли покой догуливающего последние дни отпуска дорогого Никиты Сергеевича.

Правда, темпераментный до безрассудства Хрущев даже внешне сильно отличался от холоднокровного Путина. Но в чем-то главном они все-таки схожи. Первый секретарь ЦК тоже был авантюристом и в решительные минуты любил пошантажировать американцев радиоактивным пеплом, закошмаривая не только потенциальных врагов, но и соратников. В особенности генералов, которых в случае чего ожидала смерть скорая и неизбежная. Так что когда ослабевшего политического лидера поперли, обвинив в волюнтаризме, среди официально не упоминаемых, но понятных причин отставки был и Карибский кризис. Обслуживающему персоналу и соратникам почему-то не захотелось связывать свою дальнейшую судьбу и судьбу страны с вождем стареющим, взбалмошным и непредсказуемым.

Интересны и поколенческие загадки. Вместе с друзьями Путина уходит поколение силовиков, начинавших службу при Брежневе. Среди новых назначенцев все больше людей, чья молодость пришлась на годы перестройки и пресловутые проклятые девяностые. Они теперь медленно, но неуклонно занимают ключевые посты в государстве, и тут возникает некая психологическая проблема.

С одной стороны, эти люди в мундирах приучены к мысли, что Путин навел порядок, да и сами видели, как развалился нерушимый Союз, едва граждан перестали карать за чтение неправильных книжек и реализацию конституционного права на свободу собраний и демонстраций. С другой стороны, далеко не все они, люди в мундирах, лишены исторических знаний и здравого смысла. Далеко не все забыли прочитанное в годы перестройки и уже не вспомнят, что послужило основной причиной гибели СССР. Далеко не все неспособны осознать, что страна, сама себя загнавшая в изоляцию, в гонку вооружений и безумную афганскую войну, была обречена на поражение. А с осознанием этих простых вещей может прийти и понимание, что только дураки не учатся на своих ошибках.

Вообще дураки очень опасны - и для страны, и для Путина. Был же такой охранник - Коржаков, второй человек в государстве, который вознесся в голове своей до того, что чуть не устроил путч в ходе выборов любимого президента. Выборы, кстати, не за горами, а обиженных друзей-силовиков уже немало.

Но все-таки применительно к нынешним временам среди явившихся на сцену персонажей интересней всех Антон Вайно, в тексты которого так страшно заглядывать. Вот он открывает нам, что "координацию управления реализацией во времени и в пространстве первообраза, пребывающего в вечности, осуществляет элита (superкласс), находящая оптимальные решения с помощью игры и масштабируя их затем на социальные и бизнес-процессы". По-русски говоря, разберемся без быдла, как нам тут распределять власть и бабло, но это на поверхности.

Реальность же, данная в ощущениях и управляемая элитой, куда сложнее. А ну как автор в конец увлечется своей игрой и, сопрягая пространство со временем, не обнаружит в вечности никакого Путина? И superкласс тоже на сей счет тяжко призадумается? Тогда, пожалуй, оптимальное решение будет найдено в считанные часы, с учетом должности Антона Вайно, и масштабные процессы прямо обрушатся на Россию. Однако не раньше чем чекисты-губернаторы во главе с национальным лидером окончательно развалят экономику в центре и на местах и опечаленный глава президентской администрации получит из космоса прямое указание готовить дворцовый переворот.