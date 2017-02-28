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В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к журналисту и правозащитнице Зое Световой. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая.

Проведение обыска подтвердил и сын Световой журналист Тимофей Дзядко "У моих родителей дома в Москве проходит обыск по делу ЮКОСа и "Открытой России". Обыск начался около 11 утра", - написал он.

"По нашим данным, в ее квартире находится следственная группа в количестве 12 человек. Следственной группой руководит следователь по особо важным делам Нигматуллин, - сообщили в "Открытой России". - Скорее всего обыск у Световой связан с делом № 18/41-03 - "основного дела" ЮКОСа".

По словам Ставицкой, силовики скачивают информацию с компьютеров, просматривают документы, перебирают книги. Адвокат подтвердила, что обыск связан с делом о хищении стедств руководством ЮКОСа. "С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе и Зои Световой", - написала Ставицкая.

"Обыски у Световой проводятся по делу ЮКОСа, это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом - сказал источник Интерфакса, знакомый с ситуацией. - Обычная техническая работа. Много шума из ничего". Причина обыска - сбор материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках "большого дела ЮКОСа", подтвердил источник. По его словам, следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства "отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц".

Светова, обозреватель The New Times, активно сотрудничает с "Открытой Россией". С 2008 года правозащитница входила в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы. В конце 2016 года Светова выдвигалась в мордовскую ОНК, однако не была включена в ее состав.

22 декабря 2015 года следователи СКР провели обыски у семи сотрудников "Открытой России", в том числе у главного редактора сайта Вероники Куцылло и петербургской активистки ПАРНАС Натальи Грязневич, а также у пресс-секретаря Ходорковского Кюлле Писпанен.

Как заявил возглавлявший тогда пресс-службу СКР Владимир Маркин, обыски были связаны с решением Третейского суда в Гааге по иску акционеров ЮКОСа. "В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний Hulley Enterprises Limited, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum Limited, направленными на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 миллиардов долларов США, следствием также проверяются сведения, представленные истцами международным и иностранным судам, на предмет законности и правомерности приобретения акций ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" и последующего распоряжения ими", - говорилось в сообщении на сайте следственного ведомства.

Против основных акционеров и топ-менеджеров ЮКОСа, напомнил Маркин, расследуется дело о хищении и реализации нефти дочерних предприятий компании и об отмывании вырученных денег. Лица, к которым явились с обысками, заключил чиновник, "финансируются из-за рубежа со счетов организаций, в прошлом, а возможно, и в настоящем подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы".

Зоя Светова на Гранях-ТВ