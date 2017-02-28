О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.259124.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.259124.html
Также: Право, СМИ, Полиция, Общество | Персоны: Зоя Светова, Анна Ставицкая, Тимофей Дзядко

новость Ищите у женщины

В квартире правозащитницы Зои Световой проходит обыск
28.02.2017
Зоя Светова. Фото с личной страницы
Зоя Светова. Фото с личной страницы
Реклама

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к журналисту и правозащитнице Зое Световой. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая.

Проведение обыска подтвердил и сын Световой журналист Тимофей Дзядко "У моих родителей дома в Москве проходит обыск по делу ЮКОСа и "Открытой России". Обыск начался около 11 утра", - написал он.

"По нашим данным, в ее квартире находится следственная группа в количестве 12 человек. Следственной группой руководит следователь по особо важным делам Нигматуллин, - сообщили в "Открытой России". - Скорее всего обыск у Световой связан с делом № 18/41-03 - "основного дела" ЮКОСа".

По словам Ставицкой, силовики скачивают информацию с компьютеров, просматривают документы, перебирают книги. Адвокат подтвердила, что обыск связан с делом о хищении стедств руководством ЮКОСа. "С точки зрения следствия, из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе и Зои Световой", - написала Ставицкая.

"Обыски у Световой проводятся по делу ЮКОСа, это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом - сказал источник Интерфакса, знакомый с ситуацией. - Обычная техническая работа. Много шума из ничего". Причина обыска - сбор материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках "большого дела ЮКОСа", подтвердил источник. По его словам, следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства "отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц".

Светова, обозреватель The New Times, активно сотрудничает с "Открытой Россией". С 2008 года правозащитница входила в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы. В конце 2016 года Светова выдвигалась в мордовскую ОНК, однако не была включена в ее состав.

22 декабря 2015 года следователи СКР провели обыски у семи сотрудников "Открытой России", в том числе у главного редактора сайта Вероники Куцылло и петербургской активистки ПАРНАС Натальи Грязневич, а также у пресс-секретаря Ходорковского Кюлле Писпанен.

Как заявил возглавлявший тогда пресс-службу СКР Владимир Маркин, обыски были связаны с решением Третейского суда в Гааге по иску акционеров ЮКОСа. "В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний Hulley Enterprises Limited, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum Limited, направленными на принудительное взыскание с Российской Федерации денежных средств в сумме более 50 миллиардов долларов США, следствием также проверяются сведения, представленные истцами международным и иностранным судам, на предмет законности и правомерности приобретения акций ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" и последующего распоряжения ими", - говорилось в сообщении на сайте следственного ведомства.

Против основных акционеров и топ-менеджеров ЮКОСа, напомнил Маркин, расследуется дело о хищении и реализации нефти дочерних предприятий компании и об отмывании вырученных денег. Лица, к которым явились с обысками, заключил чиновник, "финансируются из-за рубежа со счетов организаций, в прошлом, а возможно, и в настоящем подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы".

Зоя Светова на Гранях-ТВ

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
28.02.2017
в блоге Блоги
27474
Вера Васильева 25.10.2016
в блоге В защиту ОНК

новость Новости по теме
08.12.2016 Путин обещал попросить Общественную палату разобраться с вопросом о формировании ОНК →
23.11.2016 В Ангарске обыскали офис газеты члена совета "Открытой России" →
27.10.2016 В Москве прошла акция протеста против разгрома ОНК →
22.12.2015 СКР: Обыски у сотрудников "Открытой России" связаны с решением по иску акционеров ЮКОСа →
22.12.2015 В квартирах сотрудников "Открытой России" прошли обыски →
19.11.2015 "Открытую Россию" просят признать "нежелательной организацией" →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Вселенская смазь Трампа
Владимир Абаринов
новость Москва отказала Сеулу
Ким Чен Нам. Фото: news.sbs.co.kr
новость Трамп обвинил Обаму в утечках
Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: usmagazine.com
новость Молдавские подвиги ГРУ
Владимир Попов. Источник: pobjeda.net
новость Марш против оккупации Крыма: ВИДЕО
На марше против оккупации Крыма, Киев. Фото Ирины Берлянд
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
статья Орда и родина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Осипова вышла по УДО
Таисия Осипова в суде 27.12.2011. Фото Ю.Иващенко/Грани.Ру
новость Улица Немцова в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
новость Отставка из-за недвижимости
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
в блоге В защиту сегрегации
383
новость Школа для дочери Путина
Роман Золотов. Фото: 102sport.ru
новость Балух остается под стражей
Владимир Балух. Фото Василия Овчинникова
новость Минюст готов поправить статью 212.1
Минюст России. Фото: minjust.ru
в блоге Добрый дедушка Ленин
383
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Бывшему сенатору дали семь лет
Сергей Попельнюхов. Кадр "России-24"
в блоге Наши и ваши знамена
465
новость Власти зачистили мемориал
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
новость Отработка за ватников
Александр Гозенко. Фото с личной ВК-страницы