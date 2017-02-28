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У координатора проекта Gulagu.Net, бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Елены Абдуллаевой проходит обыск. Об этом сообщает основатель проекта Владимир Осечкин.

По словам зампредседателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, обыск проходит в рамках дела о краже мобильного телефона. "Сейчас до Лены дозвонилась. Она говорит, что оперативники якобы ищут краденный телефон за три тысячи рублей. При этом они ей сказали: "Это потому что вы слишком активная. Мы помним, как вас выкидывали из кабинетов, когда вы мандатом махали", - написала Меркачева.

Как писала ранее сама Абдуллаева, дело сфабриковано в отношении ее сына. 28 декабря оперативники доставили его в отдел полиции и избили. После этого правозащитница написала заявление о похищении сына и причинении ему травм.

"Обвиняя моего сына в преступлении, оперативники не останавливаются ни перед чем", - написала Абдуллаева в воскресенье. В тот день полицейские приехали к ней домой, где в тот момент находилась дочь правозащитницы с малолетним больным ребенком. Я не могу быть уверенна в том, что завтра, эти "операктивники" не подкинут мне или моим родным какую-нибудь гадость или не поймают моего сына и будут бить и выбивать явку с повинной. Все это я связываю со своей общественной деятельностью, о чем они, не скрывая, говорят", - отметила Абдуллаева.

Во вторник следователи СКР провели обыск у другого бывшего члена ОНК, журналиста Зои Световой. Обыск проводится в рамках "основного дела" ЮКОСа. Как сообщили в СКР, "обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой, а направлен исключительно на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским и другими действовавшими совместно с ним лицами".