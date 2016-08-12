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Также: Портников, Президент, Украина, Война, История, Колонки, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Угловой удар

Виталий Портников, 12.08.2016
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Нагнетать, чтобы нагнуть

ФСБ объявляет о поимке "украинских диверсантов" в Крыму, Путин обвиняет Киев в терроризме, Россия выходит из "нормандской четверки". Каковы цели этой спецоперации? Кремль начинает новый этап агрессии против Украины, пытается давить на Запад, чтобы узаконить аннексию и избежать новых санкций, или это предвыборные пропагандистские маневры? Первые комментарии.

11.08.2016

Когда советские психиатры, помогая руководству родной партии в борьбе с диссидентским движением, придумали диагноз "вялотекущая шизофрения", они даже и не подозревали, как близки были к разгадке поведения самого этого руководства. Для того чтобы лгать не краснея, чтобы придумывать истории одна другой бессмысленнее, чтобы при этом самому себе верить - нужно быть именно что шизофреником. Причем не вялотекущим.

Диагноз правителей Советского Союза в полной мере унаследовали их российские преемники. То, что мы наблюдаем в последние дни вокруг Крыма, - это никакой не заранее продуманный план, не новый Гляйвиц, не подготовка к войне. Это очередное обострение болезни. Болезни, которую сам Путин - еще когда не потерял способность к самоанализу - блестяще описал в своих беседах с Натальей Геворкян и Андреем Колесниковым. Когда говорил о крысе, которую он мальчишкой загнал в угол и которая бросилась на своего преследователя.

Эта крыса не дает ему покоя. Он помешан на этой крысе. Он сросся с этой крысой и стал ею. Только крысой он себя и чувствует - крысой, загнанной в угол и вынужденной нападать, - иначе затопчут. Это в глазах собственных пропагандистов и одурманенного населения Путин - победитель в рыцарских доспехах, поднимающий Россию с колен. Но сам для себя он все еще в том заплеванном, вонючем питерском подъезде - и буквально через мгновение на его голову опустится палка преследователя. Нужно нападать!

Судите сами. Путин был уверен, что аннексия Крыма сойдет ему с рук, а после начала войны в Донбассе Запад побежит с ним договариваться и примет все его условия, что Украина из выздоравливающего государства свободных людей вновь превратится в манную кашу под его сапогами. Но ничего этого не произошло! Аннексия Крыма так и не признана, экономика хиреет, "братва" под санкциями, Донбасс - несмотря на все уловки, заложенные им в минских соглашениях, - никак "не впихивается" в Украину на российских условиях, вместе с Захарченками, Плотницкими и прочей мразью. Все трофеи последнего времени - один Эрдоган, но он знает Эрдогана как самого себя и прекрасно понимает, что такой союзник - до первого поворота или переворота. Что ему делать в такой ситуации?

Беситься! Вот он и бесится в своей бесконечной пляске обреченного, выдумывая все новые и новые поводы для страха. Вот и появляются "украинские диверсанты", пытавшиеся то ли туристический сезон сорвать, то ли нефтебазу взорвать, - и именно поэтому, а не по какому-то другому поводу принимается решение отказаться от встречи "нормандской четверки". Хотя, казалось бы, именно на этой встрече можно было бы предъявить западным партнерам доказательства украинского коварства. Если бы только эти доказательства были.

Он теперь будет так беситься все время - пока не сгинет. Это, как доказали славные советские психиатры, не лечится. Очень важно, конечно, чтобы в этой своей злобе он не натворил ничего непоправимого - не двинул войска куда-нибудь уже не по-гибридному, а так, чтобы гробы пошли тысячами, не сбросил бомбу, накликав на Россию ответный удар, не устроил бы подданным новый 1937 год, заставив своих опричников забирать всех, кто кажется неблагонадежным - или слишком благонадежным.

Пока он еще сдерживает себя. Пока бесится скорее виртуально - ну и так, как учили в КГБ. Но надолго ли его хватит?

Комментарии 112 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 12.08.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Взрыв и взвизг

Илья Мильштейн, 08.08.2016

Складывается впечатление, что Плотницкий вообще немало знает о механизме принятия определенного рода решений в Кремле и этими своими драгоценными знаниями готов поделиться. Или не поделиться, если его оставят в покое, не погонят в отставку и больше не станут взрывать. Для этого, слегка обостряя ситуацию, он, вероятно, и выкладывает свое сенсационное обращение в сеть.
Илья Мильштейн

На ножевую нитку

Илья Мильштейн, 10.08.2016

Ибо удар в спину, как обозначил Владимир Владимирович инцидент, после которого они с Эрдоганом стали врагами, - это событие незабываемое. Ясно же, что при иных обстоятельствах запросивший прощения брут способен снова всадить в спину ножичек. Единожды предавшему веры нет, и вообще Путин не прощает предателей.
Виталий Портников

Не Брежнев, но и не Сталин

Виталий Портников, 29.07.2016

Сейчас от стабильности остался один Медведев. После Крыма Владимир Владимирович так резко пошел вразнос, что элите остается только гадать - он еще Хрущев или уже Сталин? Можно еще немножко поворовать или пора эвакуироваться? Или лучше эвакуировать куда-нибудь поближе к предшественникам самого вождя?
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