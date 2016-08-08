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Любые попытки спекулировать на моем здоровье - это происки наших пособников украинской стороны. Игорь Венедиктович изъясняется родительными падежами, поэтому уследить за его мыслью непросто. Трудно с ходу разобраться, чьи там происки и при чем тут "наши".

Однако, если как следует вслушаться в аудиообращение, записанное Плотницким, то смысл сказанного постепенно проясняется. По крайней мере становится отчасти понятно, что хотел сообщить глава ЛНР об организаторах и бенефициарах покушения на его жизнь. И кому хотел сообщить. И для чего.

Схема вырисовывается такая. Щупальца тянутся, конечно же, из Америки. Там, в Госдепе и в ЦРУ был выношен этот злодейский замысел: уничтожить Игоря Плотницкого. А дальше, сами понимаете, приказ довели до исполнителей. Начиная с украинских спецслужб и кончая пособниками Киева, которые находятся в разных точках и Луганской народной республики, и, вы знаете наверняка, даже и в России. И если все они, провалившие задание Обамы убить Плотницкого, не угомонятся, то информация о таких пособниках... будет доложена или президенту Российской Федерации, или директору ФСБ.

Иными словами, преступление раскрыто, причем самим пострадавшим. Что же касается деталей, то это тайна следствия, проведенного Плотницким, и он их держит пока при себе. Точнее, эта информация уже находится за пределами нашей республики, но Путин и Бортников с ней еще не ознакомлены. Информацию доложат, если те, кто надеется сместить законную власть в ЛНР, будут и дальше распускать слухи о недееспособности Игоря Венедиктовича.

Так кто же они, эти пособники пособников США? По-видимому, речь идет именно о тех, кого Плотницкий называет "нашими", указывая адреса и явки: ЛНР, Россия. Было время, после захвата Крыма, когда в Москве только начинали присматриваться к разнообразным группировкам и их полевым командирам, воевавшим в Луганске и окрестностях. Момент истины наступил осенью 2014-го.

Тогда Плотницкий, один из подписантов минского соглашения, самыми вспыльчивыми из боевиков был объявлен предателем - и России пришлось совершать нелегкий выбор между ним и непримиримыми сторонниками Новороссии. Сторонников начали отстреливать, пали в этих разборках и Бэтмен, и Малыш, и Мозговой, и Дрёмов, и казаков, мечтавших отстроить свое государство на его "исторических землях", от Луганска аж до Волгограда, погнали из ЛНР. Путин, Сурков и ФСБ выбрали наиболее вменяемого из сепаратистов, но недовольные остались, затаились и вот теперь, по-видимому, снова вступили с Плотницким в дискуссию. При помощи самодельной бомбы. Либо они стали опять востребованы в Москве, пособники, и эта версия представляется самой безысходной для него.

Обращаясь к ним, а также к Путину и Бортникову через интернет, Плотницкий объявляет террористов предателями и врагами, а если за ними стоят какие-нибудь московские недруги, то обещает разоблачить и этих людей. Предположим, то же самое начальство, которое продвигало его в Луганске для того, чтобы только удерживать регион, досаждая Киеву, а теперь передумало и решило воевать. Донести ФСБ на Путина или наоборот.

После ареста Александра Ефремова, который считается неформальным хозяином Луганской области, концепция в Кремле могла поменяться, а Игорь Венедиктович снова воевать не готов. Он, допустим, за мир и даже с Надеждой Савченко, давней своей знакомой, вроде не прочь встретиться и поговорить о судьбе пленных. А против этой идеи солидарно выступают некоторые высокопоставленные и простые граждане как в Киеве, так и в Москве. Против любой попытки примирения. Вот, говорят, и танки зачем-то в Джанкой введены, для каких-то неясных целей.

Складывается впечатление, что Плотницкий вообще немало знает о механизме принятия определенного рода решений в Кремле и этими своими драгоценными знаниями готов поделиться. Или не поделиться, если его оставят в покое, не погонят в отставку и больше не станут взрывать. Для этого, слегка обостряя ситуацию, он, вероятно, и выкладывает свое сенсационное обращение в сеть.

А сенсация заключается вовсе не в том, что глава ЛНР прозревает в покушавшихся на него агентов Госдепа, проникших и в Луганск, и в РФ. И даже не в том, что грозит нажаловаться на них чуть ли не Путину, хотя всем ведомо, со слов Владимира Владимировича, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Всем ведомо, но никто не верит.

Сенсация заключается в том, что Россию стороной конфликта в Донбассе объявляет Игорь Плотницкий. Прямо и откровенно он выбалтывает эту общеизвестную военную тайну, как бы не страшась последствий. Да и чего теперь бояться, когда луганские пособники вместе с российскими взрывают его прямо по месту жительства и прохождения службы, а потом еще распускают слухи, будто он больше не может управлять народной республикой. Взорванному это совсем не нравится, и он бунтует.

Разумеется, его обращение ничего не изменит. Те, кого глава ЛНР именует нашими пособниками украинских спецслужб на службе у американцев, не успокоятся. Разве что притормозят, узнав, что луганские пособники Кремля, включая Плотницкого, не горят желанием переводить войну из стадии локального конфликта с перестрелками в стадию полноценной бойни. Если такие планы в Москве вынашиваются, то несогласного местного ставленника уберут столь же решительно, как раньше убирали его конкурентов. Выживший в теракте об этом догадывается и срочно посылает сигнал с больничной койки, как бы призывая на помощь президента РФ и директора ФСБ. Запись оперативно удалена с сайта Плотницкого, но оттого стала звучать еще громче. Сигнал услышан. Очень тревожный сигнал.