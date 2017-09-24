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Бывший участник чеченского вооруженного подполья Аббас Кужулов, доставленный из колонии на следственные действия, погиб в лесу в окрестностях аула Харачой Веденского района, подорвавшись вместе с сопровождавшими его полицейскими. Об этом в субботу сообщил "Кавказский узел".

Инцидент произошел днем 21 сентября. Как передавали "Кавказ.Реалии", 60-летний Кужулов оказался единственным погибшим. Ранения получили двое полицейских. Один из силовиков получил контузию и ранения средней степени тяжести. Второй кадыровец, который непосредственно вел закованного в наручники партизана, ранен тяжело; ему сделана операция в Грозном.

Аббас (Хабиб) Кужулов, уроженец аула Эшилхатой Веденского района, ушел в подполье в августе 2000 года, после того как в результате бомбежки погиб его отец. Партизан воевал под командованием Шамиля Басаева, а также, как писала "Оперативная линия", входил в состав отряда Селима Бимурзаева. Имел позывной Сурат.

В 2008 году против Кужулова было возбуждено два дела по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании). Партизан был объявлен в федеральный розыск. Его младшего брата и сына задерживали и подвергали пыткам.

В январе 2016-го Кужулов, к тому времени уже давно прекративший воевать, однако остававшийся на нелегальном положении, был захвачен кадыровцами по доносу неизвестного.

На следствии арестованный полностью признал вину. Его дело рассматривалось в особом порядке. 29 апреля 2016 года судья Веденского райсуда Абдулла Эльбуздукаев приговорил Кужулова к шести годам общего режима с двухлетним ограничением свободы по отбытии срока.

Однако прокуратура обжаловала приговор, указав, что, поскольку дело рассматривалось в особом порядке, максимальный срок, который могли назначить подсудимому, составлял 4 года 5 месяцев 10 дней. 31 мая 2016-го коллегия Верховного суда Чечни (судья-докладчик - Турко Арсемерзаев) вынесла решение по апелляционному представлению ведомства. Приговор был отменен.

15 июля 2016-го судья Веденского райсуда Израттин Хаваев, повторно рассмотрев дело, назначил партизану 4 года 5 месяцев общего режима, также с двухлетним ограничением свободы после отбытия срока.

Кужулов отбывал срок в Саратове (вероятно, в областной туберкулезной больнице № 1: колоний общего режима в региональном центре нет). Однако некоторое время назад его вернули в Чечню для участия в следственных действиях по некоему делу. "Преступник активно помогал следствию, - рассказывал "Кавказскому узлу" некий силовик из МВД по Чечне. - За день до гибели он указал место закладки крупного тайника боевиков".

Между тем 14 сентября правозащитник Майрбек Тарамов, живущий в Европе, поместил на своей ФБ-странице коллективное обращение, подписанное им и другими правозащитниками-эмигрантами. Как говорилось в документе, с конца августа кадыровцы похитили пятерых членов семьи Кужулова: единственного сына, двух дочерей, а также старшего брата и его жену.

Отмечалось также, что младший брат партизана, 54-летний Эмир-Хасан (Ханиб), ранее также был осужден по обвинению в причастности к подполью и отбывает срок в Ижевске.

"По всей видимости, его близкие были захвачены именно с целью заставить его выдать известные ему тайники и схроны боевиков, - заметил "Кавказскому узлу" на условиях анонимности руководитель одной из чеченских НПО. - Намеренно или случайно он навел своих конвоиров на фугас, вряд ли теперь можно будет узнать".

Между тем в МВД по Чечне версию намеренного подрыва отвергли. "В горно-лесистой местности достаточно много мин, СВУ, гранат и различных неразорвавшихся боеприпасов, - заметил собеседник "Кавказского узла" из числа кадыровцев. - По всей видимости, они напоролись на старую мину или фугас".

Как в воскресенье передало агентство Noxçiyçö, по состоянию на день гибели партизана обе его похищенные дочери, так же как и брат с женой, были освобождены. Между тем судьба сына Кужулова - 28-летнего Илеса Султанова (фамилия по матери) - по-прежнему остается неизвестной.