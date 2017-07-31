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В Грозном задержан еще один предполагаемый участник захвата заложников в Буденновске, предпринятого в 1995 году отрядом чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах Чечни.

Задержание было произведено несколько дней назад, рассказал собеседник издания; точной даты он не назвал. Сопротивления подозреваемый не оказывал.

Как утверждается, задержанный дал признательные показания. В ближайшее время ему предполагается предъявить обвинение.

Некий житель Грозного сообщил "Кавказскому узлу", что задержанный - сын его близкого знакомого. По словам источника издания, мужчина участвовал в первой чеченской войне и "кажется, был в отряде, который подчинялся Басаеву". Задержание, рассказал грозненец, провели на прошлой неделе федералы из ФСБ.

Имя подозреваемого в публикации не уточняется.

4 июня 1995 года отряд чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева проник в город Буденновск на Ставрополье и захватил городскую больницу. В заложниках оказались около 2 тысяч граждан. От действий террористов погибли 129 человек, в том числе девять детей. Еще 317 человек получили ранения.

В переговоры с Басаевым вступил премьер-министр России Виктор Черномырдин. Была достигнута договоренность о прекращении войны в Чечне и выводе российских войск. 19 июня террористы освободили заложников и беспрепятственно вернулись на родину.

По делу о рейде уже осуждены 26 человек, в розыске после нынешнего задержания остаются 22, а преследование еще семерых, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

18 июля СКР сообщил о передаче в суд очередного дела по факту рейда в Буденновск. По делу обвиняются двое уроженцев Чечни - Рамзан Белялов и Магомед Маздаев. Им вменены пункт "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; срок от 15 лет до пожизненного), часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии), а также часть 2 статьи 126.1 УК РСФСР (захват заложников, повлекший тяжкие последствия; от 5 до 15 лет). Маздаеву помимо этого инкриминирована часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков; до 3 лет колонии).

Маздаев был задержан в декабре 214 года в своем доме в Волгоградской области, Белялов - в июне 2015-го в Гудермесе. Тогда же, в середине 2015 года, сообщалось, что от дачи показаний оба арестованных отказываются, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Позже выяснилось, что Белялов с мая 1995 по февраль 1996 года (по другим данным - до декабря 1995-го) вместе с односельчанами - жителями аула Нижний Нойбер Гудермесского района - работал на стройке в деревне Воздвиженка Хайбуллинского района Башкирии. Отмечалось, что, вопреки заявлениям следствия, Белялов никогда не скрывался, жил в Нижнем Нойбере и работал в Гудермесе слесарем на железной дороге.