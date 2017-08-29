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Коллегия Верховного суда уменьшила 44-летнему уроженцу Чечни Хасану Закаеву, осужденному по делу о соучастии в атаке на театральный центр на Дубровке в октябре 2002 года, срок на три месяца - до 18 лет 9 месяцев строгого режима. Об этом сообщает агентство "Москва".

Причиной смягчения приговора стала переквалификация судьями ВС ряда обвинений. Какие именно эпизоды были переквалифицированы и с каких статей УК на какие, в публикации не уточняется.

Сам Закаев участвовал в слушаниях по видеосвязи из СИЗО. Как и ранее, он признал только одно из обвинений - в перевозке оружия. При этом, передает "Кавказский узел", на слушаниях в ВС осужденный заявил, что согласился перевезти оружие, поскольку за отказ чеченское подполье угрожало ему расправой. В суде первой инстанции он утверждал, что не знал, для чего предназначается оружие, а если бы знал, то "никогда бы не согласился на его перевозку".

В прениях сторон на слушаниях в ВС прокурор просил оставить приговор Закаеву без изменений, отклонив как его собственную апелляционную жалобу, так и жалобы потерпевших. Адвокат осужденного Сулейман Ибрагимов, пишет Интерфакс, добивался, чтобы с его клиента сняли обвинения в пособничестве подготовке теракта, захвату и удержанию заложников.

В свою очередь, потерпевшие и их адвокаты настаивали на возврате дела в прокуратуру или на повторное рассмотрение судом первой инстанции. Они требовали расследовать планирование и проведение штурма театрального центра и привлечь к ответственности виновных в гибели и причинении вреда здоровью людей.

Потерпевшие обжаловали и размеры компенсаций, присужденных им по гражданским искам. Однако, как отметила одна из адвокатов пострадавших Мария Куракина, "компенсации для нас - это уже второстепенное" - основные претензии относились именно к расследованию уголовного дела.

Другая адвокат потерпевших, Каринна Москаленко, заявила по окончании слушаний, что теперь решения по делу Закаева будут обжалованы в ЕСПЧ. "Приговор не учел интересы потерпевших", - заметила юрист.

Приговор Закаеву вынесла 21 марта коллегия Московского окружного военного суда под председательством Михаила Удашкина. Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека), части 1 статьи 30 - части 3 статьи 205 (приготовление к такому преступлению), части 5 статьи 33 - части 3 статьи 205 (пособничество в таком преступлении), части 5 статьи 33 - части 3 статьи 206 (пособничество в захвате и удержании заложников, повлекшем смерть человека), пунктам "е", "ж" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное общеопасным способом в составе организованной группы), части 3 статьи 30 - пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом в составе организованной группы), части 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы).

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично. Всего с Закаева взыскали 37,5 миллиона рублей - каждому из пострадавших присудили суммы от 500 тысяч до 4 миллионов.

В прениях 9 марта прокурор требовал для Закаева 23 года строгого режима. Также он просил полностью удовлетворить иски потерпевших на общую сумму примерно 100 миллионов рублей.

При этом обвинитель прямо заявил, что "если бы не было спецоперации (штурма театрального центра с применением неизвестного газа. - Ред.), то не было бы и жертв по неосторожности". Таким образом, указывали адвокаты потерпевших, Россия впервые официально признала связь между штурмом "Норд-Оста" и гибелью заложников.

О задержании Закаева, почти 12 лет находившегося в розыске, стало известно в декабре 2014 года. Как утверждалось, он был задержан ФСБ в августе того же года при попытке въехать по поддельным документам в аннексированный Крым с континентальной Украины, где и жил все годы после захвата "Норд-Оста".

Согласно фабуле дела, Закаев вместе с соучастниками покупал машины, использованные при совершении преступлений, а также лично перевозил оружие, боеприпасы и взрывчатку. В 2001 году, заявляло обвинение, он заложил бомбу в машине, припаркованной у McDonald's на Большой Бронной улице в Москве. Однако взрыва не произошло: как утверждалось, в бензобаке машины вместо пластита оказался его имитатор.

Кроме того, в деле заявлялось, что в столицу были доставлены три самодельных бомбы, закамуфлированные под баллоны тормозной системы КамАЗа. Одну из бомб заложили 19 октября 2002 года у McDonald's на улице Покрышкина. В результате теракта погиб один человек, еще восемь получили ранения. Два других баллона использовались для минирования захваченного центра на Дубровке.

Ранее сообщалось, что помимо захвата театрального центра на Дубровке подполье предполагало взорвать бомбу также у концертного зала им. Чайковского на Садовой-Триумфальной улице. Но поскольку баллон у McDonald's на Покрышкина взорвался раньше намеченного времени из-за сбоя часового механизма, бомбу от концертного зала террористы убрали сами, опасаясь, что из-за усиления мер безопасности сорвется захват центра на Дубровке.

В декабре 2015 года дело поступило в суд. Однако на предварительных слушаниях материалы вернули в прокуратуру. На этом настаивали потерпевшие, указавшие, что их не уведомили надлежащим образом об окончании следствия.

В итоге слушания по существу дела начались 22 ноября 2016 года. Тогда утверждалось, что сепаратисты первоначально намеревались захватить не центр на Дубровке, а Большой театр. Другими возможными целями назывались ДК Горбунова, зал им. Чайковского, где, как ранее заявлялось, была заложена одна из бомб, и некий театральный комплекс, в котором шла постановка мюзикла "Чикаго".

24 ноября один из потерпевших - отец убитого заложника Сергей Карпов - ходатайствовал о приобщении к делу независимого расследования теракта. Однако судьи в этом отказали.

1 марта судьи отклонили ходатайство о возврате дела в прокуратуру, поданное стороной потерпевших. Пострадавшие настаивали, что следствие по делу было проведено ненадлежащим образом, поскольку не была выяснена причинно-следственная связь между применением силовиками газа при штурме театрального центра и отравлением заложников, повлекшим в ряде случаев летальный исход. Также судьи отказали потерпевшим в допросе экспертов относительно применения газа и в проведении новой экспертизы.

2 марта потерпевшие и их представители провели в Москве пресс-конференцию, на которой заявили, что государство обязано сообщить точный состав использованного при штурме газа. "Те, кто похоронили своих близких, хотят знать, каким веществом травили их. Но в большей степени данный факт интересует выживших, получивших серьезные болезни. Это право на частную жизнь, - подчеркнула адвокат Москаленко. - Есть сомнения, что газ можно было использовать на живых людях".

Выжившие заложники теперь страдают от различных болезней, отмечалось на пресс-конференции, и от знания того, какой именно газ был использован, зависит их лечение. Кроме того, выступавшие заявили, что конкретная роль Закаева в теракте не определена. Ранее целый ряд лиц был осужден либо амнистирован по тем же самым обвинениям, что и он, напомнила Москаленко.

23 октября 2002 года 40 представителей чеченского вооруженного подполья ворвались в здание на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост" и взяли в заложники 914 человек. Через три дня, 26 октября, люди были освобождены в результате операции спецслужб; террористов убили. В ходе инцидента погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 человек умерли при штурме, пятерых убили сепаратисты.

Точная причина смерти заложников официально не установлена, однако родственники погибших уверены, что они были отравлены сильным усыпляющим газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Как сообщал СКР, ранее по делу об атаке на "Норд-Ост" были осуждены шесть человек. Они получили длительные сроки в колонии. Еще один предполагаемый соучастник атаки - Герихан Дудаев - объявлен в международный розыск.