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В Верховный суд Чечни направлено дело в отношении двух уроженцев Карачаево-Черкесской Республики, участников боя чеченских формирований с федералами в районе станицы Червленной в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвинительное заключение по части 2 статьи 209 (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии) и статье 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих; от 12 лет до смертной казни) утвердил заместитель генпрокурора Иван Сыдорук.

По версии следствия, в 1999 году обвиняемые, имена которых в сообщении не названы, вступили в вооруженное формирование "Карачаевский джамаат", в составе которого участвовали в бою в Червленной. Обвиняемые находятся под стражей. "В отношении остальных членов банды, объявленных в розыск, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

4 октября 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чечни 255-я мотострелково-пулеметная бригада из Волгограда вступила в бой в чеченскими формированиями под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате 15 российских военнослужащих были убиты, еще 28 получили ранения.

По делу об участии в этом бою были осуждены уже около двух десятков человек. Они получили длительные реальные сроки. Последний известный приговор по этому делу в конце марта вынес Шелковской райсуд Чечни. Шамиль Казбулатов и Тенали Канаев были осуждены к 15 и 8 с половиной годам строгого режима.