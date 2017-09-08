О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.263874.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.263874.html
Также: Чечня, Право, Война, Россия, Общество, Политика

новость В суд направлено дело о бое в районе станицы Червленной в 1999 году

08.09.2017
Верховный суд Чечни. Фото: Грани.Ру
Верховный суд Чечни. Фото: Грани.Ру
Реклама

В Верховный суд Чечни направлено дело в отношении двух уроженцев Карачаево-Черкесской Республики, участников боя чеченских формирований с федералами в районе станицы Червленной в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвинительное заключение по части 2 статьи 209 (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии) и статье 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих; от 12 лет до смертной казни) утвердил заместитель генпрокурора Иван Сыдорук.

По версии следствия, в 1999 году обвиняемые, имена которых в сообщении не названы, вступили в вооруженное формирование "Карачаевский джамаат", в составе которого участвовали в бою в Червленной. Обвиняемые находятся под стражей. "В отношении остальных членов банды, объявленных в розыск, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

4 октября 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чечни 255-я мотострелково-пулеметная бригада из Волгограда вступила в бой в чеченскими формированиями под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате 15 российских военнослужащих были убиты, еще 28 получили ранения.

По делу об участии в этом бою были осуждены уже около двух десятков человек. Они получили длительные реальные сроки. Последний известный приговор по этому делу в конце марта вынес Шелковской райсуд Чечни. Шамиль Казбулатов и Тенали Канаев были осуждены к 15 и 8 с половиной годам строгого режима.

Оставить комментарий Обсудить
08.09.2017
новость Новости по теме
21.06.2017 В суд ушло новое дело о бое с федералами при Улус-Керте в 2000 году →
27.03.2017 В Чечне по делу о бое с федералами в 1999-м дали сроки до 15 лет →
20.02.2017 В Чечне по делу о бое с федералами пожизненно осужденный получил еще 13 лет →
21.12.2016 В суд ушли новые дела о боях в Чечне в 1999-2000 годах →
01.11.2016 Бывший охранник Ахмата Кадырова идет под суд по делу о бое с федералами →
16.08.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 2000-м дали сроки до 15 лет →
27.07.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 1999-м дали сроки до 9 лет →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Выбор читателей
статья Судьба инопланетянина
Виталий Портников
новость Сечин: Прокуроры - кретины
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
статья Памфилова напала на Москву
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Старый танк борозды не испортит
383
статья Трампу осталось недолго
новость Гриб: краснодарский СИЗО вместо Гомеля
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
РЕКЛАМА
в блоге Сечин за скрытность
383
в блоге Еду я на родину
383
новость Захарова: Геноцида в Мьянме нет
Мария Захарова. Фото: mid.ru
в блоге Промашка с наградой
383
новость Рябков обвинил США в"оккупации"
Сергей Рябков. Фото: interaffaires.ru
новость Удальцова допросили в СКР
Сергей Удальцов. Фото из личного твиттера
статья Забирай корзиночку
Илья Мильштейн
новость Суд отказался арестовать турбины
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Взятки в СКР: Никандров всех сдал
Денис Никандров. Кадр Первого канала
новость "Образ будущего" за миллиард
Владимир Путин на митинге в Лужниках
новость Непомнящих покинул Россию
Болотники Иван Непомнящих (справа) и Андрей Барабанов в пражском аэропорту. Фото: "Общественный вердикт"
новость Каталония: закон о независимости
Демонстрация каталонских сепаратистов, 2012. Фото: Википедия
новость Бой у грузинской границы
Суаргомское ущелье. Фото: hoochecoocheman.livejournal.com
статья Кадыров, Мьянма и мы
Александр Скобов. Courtesy photo