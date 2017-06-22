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37-летний житель Урус-Мартана, работающий таксистом, задержан по подозрению в убийстве трех федералов в 2000 году во время второй чеченской войны. Об этом сообщает управление СКР по Чечне, не уточняя имени задержанного.

Подозреваемому вменены пункт "а" части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц; санкция от 8 лет колонии до смертной казни) и часть 1 статьи 226 УК (хищение оружия; от 3 до 7 лет). Следователь подал в суд ходатайство об аресте задержанного.

Согласно фабуле дела, 8 октября 2000 года на автомобильном рынке в Урус-Мартане подозреваемый расстрелял офицера ФСБ и двух силовиков из внутренних войск, а их оружие забрал.

Как утверждается, все последующие годы предполагаемый нападавший оставался в Чечне.

Почему ему не вменена обычная в делах с подобной фабулой статья 317 УК (посягательство на жизнь военного), из публикации СКР не понятно.

Также не уточняется, признает ли вину сам задержанный.