О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.261953.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.261953.html
Также: Чечня, Регионы, Право, Война, Спецслужбы, Полиция, История, Россия, Общество, Политика

новость Таксист из Урус-Мартана задержан по делу об убийстве федералов в 2000 году

22.06.2017
Федералы из сводной группы МВД в Урус-Мартане, 2000 год. Источник: pikabu.ru/akila777
Федералы из сводной группы МВД в Урус-Мартане, 2000 год. Источник: pikabu.ru/akila777
Реклама

37-летний житель Урус-Мартана, работающий таксистом, задержан по подозрению в убийстве трех федералов в 2000 году во время второй чеченской войны. Об этом сообщает управление СКР по Чечне, не уточняя имени задержанного.

Подозреваемому вменены пункт "а" части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц; санкция от 8 лет колонии до смертной казни) и часть 1 статьи 226 УК (хищение оружия; от 3 до 7 лет). Следователь подал в суд ходатайство об аресте задержанного.

Согласно фабуле дела, 8 октября 2000 года на автомобильном рынке в Урус-Мартане подозреваемый расстрелял офицера ФСБ и двух силовиков из внутренних войск, а их оружие забрал.

Как утверждается, все последующие годы предполагаемый нападавший оставался в Чечне.

Почему ему не вменена обычная в делах с подобной фабулой статья 317 УК (посягательство на жизнь военного), из публикации СКР не понятно.

Также не уточняется, признает ли вину сам задержанный.

Оставить комментарий Обсудить
22.06.2017
новость Новости по теме
21.06.2017 В суд ушло новое дело о бое с федералами при Улус-Керте в 2000 году →
27.03.2017 В Чечне по делу о бое с федералами в 1999-м дали сроки до 15 лет →
20.02.2017 В Чечне по делу о бое с федералами пожизненно осужденный получил еще 13 лет →
21.12.2016 В суд ушли новые дела о боях в Чечне в 1999-2000 годах →
01.11.2016 Бывший охранник Ахмата Кадырова идет под суд по делу о бое с федералами →
16.08.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 2000-м дали сроки до 15 лет →
27.07.2016 В Чечне по делу о бое с федералами в 1999-м дали сроки до 9 лет →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Наши спонсоры
20052
21793
5400
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Путин: Патриотизм важнее знаний
Владимир Путин в школьной форме. Архивное фото
статья Лавров и девочка Лиза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Санкции за допинг в Сочи
Владимир Путин и Томас Бах. Фото: kremlin.ru
новость Соцопрос: Сталин не виноват
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
новость Бахолдину вменяют экстремизм
Денис Бахолдин у российского посольства в Киеве, январь 2017. Фото Елены Глушко
статья Странная магия Навального
РЕКЛАМА
Loading...
новость Приказ о кибератаках отдал Путин
Джей Джонсон. Фото: dhs.gov
новость Санкции МИДа против Госдепа
Сергей Рябков и Том Шеннон
новость Боевики ИГ против мечети
Мечеть ан-Нури и минарет аль-Хадба во время битвы за Мосул. Кадр видео Reuters
новость Шойгу: НАТО в почетном карауле
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость Серебренников о деле "Седьмой студии"
Кирилла Серебренникова увозят на допрос. Кадр "Дождя"
новость Видеофэйк от Путина
Кадр видео, показанного Путиным Оливеру Стоуну
новость Крым: бегство от оккупантов
Наталья Харченко и Андрей Виноградов. Фото с ФБ-страницы Эдема Семедляева
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Вердикт по "делу чистильщиков"
Павел Войтов в суде. Фото: meduza.io
новость Нефть дешевеет все сильнее
Штаб-квартира биржи ICE в Атланте. Фото: costar.com
в блоге Перед приговором
7
новость Трамп встретился с Порошенко
Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: facebook.com/petroporoshenko
новость Русские убийства в Британии
Александр Литвиненко в больнице. Фото Wikipedia
новость Хула Поклонской на "Матильду"
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru