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новость В суд ушло очередное дело о чеченском рейде в Буденновск

18.07.2017
Рамзан Белялов. Источник: kavkaz-uzel.eu
Рамзан Белялов. Источник: kavkaz-uzel.eu
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В Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону направлено очередное дело о рейде отряда чеченской армии в Буденновск в 1995 году. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на сайт СКР, по состоянию на 22:30 мск недоступный.

В деле два фигуранта - уроженцы Чечни Рамзан Белялов и Магомед Маздаев. Им вменены пункт "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; срок от 15 лет до пожизненного), часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии), а также часть 2 статьи 126.1 УК РСФСР (захват заложников, повлекший тяжкие последствия; от 5 до 15 лет). Маздаеву помимо этого инкриминирована часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков; до 3 лет колонии). Как утверждается, наркотики нашли в декабре 2014 года при обыске в его доме в Волгоградской области, по итогам которого Маздаев был задержан.

Полугодом позже - 2 июня 2015-го - в Гудермесе задержали Белялова. Вскоре СКР сообщил, что от дачи показаний оба арестованных отказываются, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Несколько позже появилась информация, что Белялов с мая 1995 по февраль 1996 года (по другим данным - до декабря 1995-го) вместе с односельчанами - жителями аула Нижний Нойбер Гудермесского района - работал на стройке в деревне Воздвиженка Хайбуллинского района Башкирии. Эти сведения "Кавказскому узлу" подтвердили как руководивший бригадой Саид-Ахмед Мусаев (на момент ареста Белялова - глава представительства Чечни в Башкирии), так и одна из жительниц Воздвиженки.

Отмечалось, что, вопреки заявлениям следствия, Белялов никогда не скрывался, жил в Нижнем Нойбере и работал в Гудермесе слесарем на железной дороге.

Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев тогда заявил, что задержание Белялова накануне 20-й годовщины рейда в Буденновск "похоже на своего рода подарок силовиков самим себе и вышестоящему руководству". Он подчеркивал, что слесарь "явно не подпадает под установленный шаблон "боевик, террорист". Чиновник также заверял, что собирает документы, подтверждающие, что Белялов во время рейда находился в Башкирии.

В феврале 2016 года "Кавказский узел" сообщалось, что новому адвокату Белялова Саид-Магомеду Чапанову, вступившему в дело в декабре 2015-го, незаконно отказали в ознакомлении с рядом документов. Отказное постановление вынес руководитель следственной группы - замначальника 2-го отдела управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу полковник юстиции Аркадий Авдеев.

Адвокат также сообщал, что Белялов подавлен. "Ему трудно поверить в то, что его - человека, который был за 2 тысячи километров от Буденновска, - обвиняют в участии в захвате заложников", - пояснял юрист.

В свою очередь, брат Белялова сообщал, что тот сильно похудел и начал жаловаться на здоровье.

Также стало известно, что один из следователей по делу в сопровождении башкирских силовиков побывал в Воздвиженке и опросил местных жителей. Опрос, как утверждалось, "проводился с пристрастием".

14 июня 1995 года отряд чеченской армии под командованием Шамиля Басаева проник в город Буденновск на Ставрополье и захватил ряд построек, в том числе городскую больницу. В заложниках оказались около 2 тысяч граждан. От действий нападавших погибли 129 человек, в том числе девять детей. Еще 317 человек получили ранения.

В переговоры с Басаевым вступил премьер-министр России Виктор Черномырдин. Была достигнута договоренность о прекращении войны в Чечне и выводе из страны российских войск. 19 июня нападавшие освободили заложников и беспрепятственно вернулись на родину.

Ранее СКР передавал, что по делу о рейде осуждены 26 человек, в розыске остаются 23, а преследование еще семерых, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.

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18.07.2017
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