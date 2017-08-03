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новость Бывшему охраннику Ахмата Кадырова добавили 11 месяцев к 24-летнему сроку

03.08.2017
Аюб Тунтуев. Источник: srji.org
Аюб Тунтуев. Источник: srji.org
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Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Подольский приговорил чеченского силовика Аюба Тунтуева к 13 годам колонии по делу о бое с федералами у горного аула Улус-Керт. О приговоре, вынесенном в среду, тогда же сообщила Генпрокуратура. Рассматривал ли Подольский дело единолично или во главе судейской тройки, выяснить не удалось.

Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 209 (участие в банде) и статье 317 УК (посягательство на жизнь военного).

Это второй приговор Тунтуеву. В 2008 году Верховный суд России дал ему 24 года строгого режима.

С учетом частичного сложения приговоров суммарное наказание Тунтуеву, назначенное судьей Подольским, составило 24 года 11 месяцев строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Таким образом, к первоначальному сроку бывшему силовику добавили лишь 11 месяцев.

Согласно фабуле второго дела, 29 февраля - 1 марта 2000 года под Улус-Кертом Тунтуев в составе отряда чеченских войск под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба (ранее в делах против других граждан фигурировало название отряда - "Ногайский джамаат") участвовал в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Как утверждал СКР, обвиняемый, заняв позиции, прицельно обстреливал федералов из автоматов Калашникова.

Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения.

Между тем, после того как Россия в июне 2000 года назначила руководить Чечней Ахмата Кадырова, Тунтуев стал сотрудником "антитеррористического центра" региона - службы безопасности московского ставленника.

В рамках первого дела Тунтуеву вменяли соучастие в теракте, совершенном 19 июля 2005-го в селе Знаменское - центре Надтеречного района Чечни. Тогда в результате взрыва заминированной машины погибли 14 человек, в том числе 10 милиционеров и один сотрудник ФСБ; еще 24 получили ранения.

Вместе с Тунтуевым осудили граждан Асланбека Витригова и Али Агамирзаева. Еще двое лиц, объявленные причастными ко взрыву, - Висхан Заитов и Супьян Арсанакаев - были убиты силовиками. Заитова называли командиром группировки и непосредственным исполнителем теракта в Знаменском, Арсанакаева - преемником убитого Заитова в качестве командира.

Фабрикация нового дела против Тунтуева началась в 2015 году. Осужденный отбывал срок в ИК-6 в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. 26 мая 2015-го сотрудники колонии подвергли Тунтуева пыткам, требуя сознаться в том, что он в 2000-2005 годах участвовал в боях на территории Чечни и Дагестана. "Мы знаем, что ты этого не делал, но ты нам это подтвердишь", - заявили фсиновцы. На другой день заключенный подписал явку с повинной.

По информации НКО "Правовая инициатива", для получения признательных показаний Тунтуева избивали и пытали током. В медчасти колонии, чтобы скрыть следы воздействия тока, с пяток заключенного срезали поврежденную кожу.

Позже Тунтуев пожаловался на пытки, однако медэкспертиза для освидетельствования причиненных ему травм проведена так и не была. Кроме того, под давлением администрации ИК-6 осужденный дважды отказывался от помощи адвокатов.

После заявления о пытках Тунтуева этапировали в Пятигорск. Там его допросили на полиграфе; после этого допроса следствие приостановили, а заключенного вернули в ИК-6. Сразу по возвращении, в феврале 2016 года, Тунтуева на полгода перевели в ПКТ - внутреннюю тюрьму колонии. Сообщалось, что там на него продолжали давить, избивая и угрожая изнасилованием и убийством.

18 мая 2016-го "Правовая инициатива" обратилась в ЕСПЧ с жалобой на пытки Тунтуева, а также саботаж их расследования и воспрепятствование встречам осужденного с адвокатами. 7 июня жалобу зарегистрировали, а позже - коммуницировали.

8 июля Ковровский горотдел СКР возбудил дело о пытках Тунтуева. О завершении следствия "Правовая инициатива" не сообщала.

Между тем 13 июля стало известно, что самому Тунтуеву предъявлено обвинение по новому делу.

Об отправке дела в суд СКР объявил 1 ноября 2016 года. Однако в СКОВСе дело зарегистрировали лишь 16 января 2017-го. Предварительные слушания прошли 8 февраля; разбирательство по существу продолжалось с 6 марта и заняло более 30 заседаний. На первых слушаниях по существу адвокат Тагир Шамсутдинов настаивал на исключении из дела явки с повинной и заявления, полученных под пытками и в отсутствие независимого защитника. Однако судья Подольский в этом отказал.

Тунтуев в процессе заявил, что вину не признает.

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03.08.2017
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