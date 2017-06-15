О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.261753.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.261753.html
Также: Чечня, Регионы, Право, Полиция, Война, Россия, Общество, Политика

новость Чечня: дело Амриева прекращено

15.06.2017
Мурад Амриев в транспортной прокуратуре в Брянске, 06.06.2017. Фото Олега Хабибрахманова
Мурад Амриев в транспортной прокуратуре в Брянске, 06.06.2017. Фото Олега Хабибрахманова
Реклама

Дознаватель грозненского ОП "Старопромысловский" Окуев прекратил дело о подделке паспорта, возбужденное против бывшего эмигранта Мурада Амриева. Об этом сообщается на сайте МВД по Чечне.

Решение, как утверждается, было принято в среду. Основание для прекращения дела указано нереабилитирующее - истечение сроков давности (пункт 3 части 1 статьи 24 УПК).

Как накануне передавала "Новая газета", Окуев добивался от Амриева "деятельного раскаяния", однако подозреваемый отказался признавать себя виновным и подал ходатайство о прекращении преследования. Как отмечалось в публикации, признание вины стало вторым условием, которое кадыровцы выдвинули семье Амриева. Первым был отказ от адвоката Петра Заикина из Комитета по предотвращению пыток.

Амриеву вменялась часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа), предусматривающая до двух лет исправработ или до полугода ареста. Согласно фабуле дела, получая в 2001 году паспорт, грозненец указал неверный год рождения - 1986-й вместо 1985-го. В действительности Амриеву выдали документ на основании копии свидетельства о рождении, утраченного во время войны. В копии уже присутствовала ошибка, и Амриев указал на это, однако исправлять дату в милиции не стали. В дальнейшем грозненец неоднократно предпринимал попытки устранить ошибку, однако обращения в паспортно-визовую службу результата не принесли.

Дело против Амриева открыли в ноябре 2013 года, после того как он подал на кадыровцев заявление по факту пыток. При этом первоначально расследованием занимался начальник угрозыска городского УМВД. Грозненца объявили в розыск, однако в 2014-м исключили из базы разыскиваемых лиц.

25 августа 2013 года кадыровцы похитили Амриева в центре Грозного и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы о совершенном в 2008 году покушении на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.

Амриев обратился в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), а в дальнейшем выехал за границу.

4 июня Амриев прибыл в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, 1 февраля он был повторно объявлен в розыск по делу, несмотря на истекший срок давности.

6-го числа транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания ведомства эмигранта поджидали кадыровцы - двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Амриев сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

В ночь на 8 июня Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Следующей ночью его выдали ФСБ на российской границе, а днем 9-го передали кадыровцам. В Чечне с Амриева взяли подписку о невыезде.

10-го числа бывший эмигрант выступил на пресс-конференции в Грозном совместно с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой. Он сообщил, что с момента доставки в Чечню никто его "не тронул и даже словом не обидел". "На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет, - подчеркнул бывший эмигрант. - Нам дали такое слово".

Оставить комментарий Обсудить
15.06.2017
новость Новости по теме
11.06.2017 Амриев отказался от услуг адвоката Заикина →
10.06.2017 В Чечне Амриева отпустили под подписку о невыезде →
09.06.2017 Амриев вышел на связь из Грозного →
09.06.2017 Эмигранта Амриева передали сотрудникам чеченского МВД →
09.06.2017 Адвокат: Амриева ночью передали сотрудникам ФСБ →
08.06.2017 Амриева увезли из Добрушского РОВД в неизвестном направлении →
08.06.2017 Эмигрант Амриев задержан белорусскими пограничниками →
06.06.2017 Эмигрант Амриев сбежал от чеченских силовиков в Брянске →
05.06.2017 Эмигранта Амриева хотят выдать в Чечню для расправы →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
Реклама
Наши спонсоры
12783
Avatar 34x34
13343
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Прямая линия: перлы
новость Суд ЕС прокатил Киселева
Дмитрий Киселев в итоговой программе 16.03.2014
в блоге Защита Карпова
383
новость Дачи семьи Путина в Биаррице
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Прокурор занялся лично Трампом
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
новость Питер: СКР против школьника
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media
в блоге Интервью с Путиным и Сталиным
383
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Умер Алексей Баталов
Владимир Путин награждает Алексея Баталова. Фото: kremlin.ru
новость Сенат США за новые санкции
Конгресс США. Фото: house.gov
новость У Ле Пен отобрали иммунитет
Марин Ле Пен
новость Данные об имуществе засекретят
Дача Николая Патрушева в Серебряном Бору. Фото: navalny.com
в блоге Линейка для прямой линии
383
новость Володин: Нас не любят генетически
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
новость Луговой о кольцах Сатурна
Андрей Луговой. Фото с официального сайта депутата
новость РКН: Виноваты люди Навального
Роскомнадзор. Фото из Инстаграма @loveismonika
новость Иск "Кировлеса" к Навальному
Алексей Навальный в Ленинском райсуде Кирова. Фото Анны Ведуты
новость "Беркут" против москвичей
Сергей Кусюк в Москве 12.06.2017. Фото: Мария Карпухина/"Дождь"
новость Дело 12 июня: ИВС вместо ЕГЭ
Михаил Галяшкин в суде. Фото: @sssmirnov