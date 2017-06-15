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Дознаватель грозненского ОП "Старопромысловский" Окуев прекратил дело о подделке паспорта, возбужденное против бывшего эмигранта Мурада Амриева. Об этом сообщается на сайте МВД по Чечне.

Решение, как утверждается, было принято в среду. Основание для прекращения дела указано нереабилитирующее - истечение сроков давности (пункт 3 части 1 статьи 24 УПК).

Как накануне передавала "Новая газета", Окуев добивался от Амриева "деятельного раскаяния", однако подозреваемый отказался признавать себя виновным и подал ходатайство о прекращении преследования. Как отмечалось в публикации, признание вины стало вторым условием, которое кадыровцы выдвинули семье Амриева. Первым был отказ от адвоката Петра Заикина из Комитета по предотвращению пыток.

Амриеву вменялась часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа), предусматривающая до двух лет исправработ или до полугода ареста. Согласно фабуле дела, получая в 2001 году паспорт, грозненец указал неверный год рождения - 1986-й вместо 1985-го. В действительности Амриеву выдали документ на основании копии свидетельства о рождении, утраченного во время войны. В копии уже присутствовала ошибка, и Амриев указал на это, однако исправлять дату в милиции не стали. В дальнейшем грозненец неоднократно предпринимал попытки устранить ошибку, однако обращения в паспортно-визовую службу результата не принесли.

Дело против Амриева открыли в ноябре 2013 года, после того как он подал на кадыровцев заявление по факту пыток. При этом первоначально расследованием занимался начальник угрозыска городского УМВД. Грозненца объявили в розыск, однако в 2014-м исключили из базы разыскиваемых лиц.

25 августа 2013 года кадыровцы похитили Амриева в центре Грозного и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы о совершенном в 2008 году покушении на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.

Амриев обратился в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), а в дальнейшем выехал за границу.

4 июня Амриев прибыл в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, 1 февраля он был повторно объявлен в розыск по делу, несмотря на истекший срок давности.

6-го числа транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания ведомства эмигранта поджидали кадыровцы - двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Амриев сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

В ночь на 8 июня Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Следующей ночью его выдали ФСБ на российской границе, а днем 9-го передали кадыровцам. В Чечне с Амриева взяли подписку о невыезде.

10-го числа бывший эмигрант выступил на пресс-конференции в Грозном совместно с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой. Он сообщил, что с момента доставки в Чечню никто его "не тронул и даже словом не обидел". "На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет, - подчеркнул бывший эмигрант. - Нам дали такое слово".